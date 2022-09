Majorel en Sitel stoppen fusiegesprekken Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Majorel en Sitel Group stoppen met de besprekingen over een mogelijke fusie van de twee bedrijven. Dit meldde Majorel maandag nabeurs. "De beslissing volgt op intensieve inspanningen om de deal te voltooien, maar ondanks voltooide due diligence en gevalideerde synergieën tussen de twee bedrijven, kon geen afstemming worden bereikt over de definitieve structuur van de transactie", zei het concern. Op 20 juni maakten de twee bedrijven bekend te willen fuseren. De twee bedrijven meldden destijds op de belangrijkste punten overeenstemming te hebben bereikt over een fusie van de twee bedrijven, in een transactie die werd gewaardeerd op circa 9 miljard euro. Bron: ABM Financial News

