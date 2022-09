Europese beurzen verdeeld gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag verdeeld gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,1 procent tot 407,87 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,5 procent op 12.803,24 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,3 procent op 6.061,59 punten. De beurs in Londen was maandag gesloten vanwege de begrafenis van koningin Elizabeth II. De markten eindigden de eerste dag van de handelsweek verdeeld, terwijl beleggers uitkijken naar de beleidsvergadering en het daarop volgende rentebesluit van de Federal Reserve. De markt rekent erop dat de Amerikaanse centrale bank de rente woensdagavond met 75 basispunten zal verhogen, of mogelijk zelfs met 100 basispunten. "Alleen de Amerikaanse dollar kan voorlopig profiteren van de komende Fed-vergadering", zei marktanalist Salah Bouhmidi van IG. "Cash is King is het motto." De euro/dollar noteerde op 1,0015. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0010 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0015 op de borden. Olie werd maandag tot 0,6 procent goedkoper. Bedrijfsnieuws Volkswagen wil Porsche met behulp van een beursgang waarderen op 70 tot 75 miljard euro. Daarmee belooft de beursgang van Porsche één van de grootste in de Europese geschiedenis te worden. Het aandeel Porsche Holding steeg 4,5 procent en Volkswagen steeg 0,1 procent. Daimler Truck was een relatief sterke daler. Het aandeel verloor 3,5 procent. Ben & Jerry, de twee oprichters van het gelijknamige ijsmerk, blijven protesteren tegen het besluit van Unilever om de Israëlische activiteiten van de ijsfabrikant te verkopen aan een partij die het ijs op de door Israël bezette Palestijnse gebieden op de West-Bank kan verkopen, onder een andere naam. Ben & Jerry's had besloten zich daar terug te trekken omdat die bezetting in strijd is met hun waarden. Unilever, dat de operationele activiteiten van het ijsmerk overnam, verzon daar een list op. Het aandeel Unilever noteerde 0,4 procent hoger. In de Franse hoofdindex steeg Airbus 1,9 procent, STMicroelectronics won 1,4 procent, terwijl Unibail-Rodamco-Westfield 3,3 daalde. In Frankfurt steeg BASF 2,8 procent, Adidas won 2,3 procent en Fresenius verloor 2,4 procent. In Brussel leden biotechbedrijf Argenx en en farmaceut UCB 5,3 en 2,1 procent verlies. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent lager op 3.861,99 punten. De Dow Jones index daalde 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,4 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

