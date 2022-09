AEX hoger gesloten onder aanvoering van Akzo Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag met winst gesloten. De AEX index steeg 0,1 procent tot 665,43 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,2 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 0,7 procent. Het zwaartepunt van deze handelsweek ligt bij het rentebesluit van de Federal Reserve komende woensdagavond. De markt rekent op een renteverhoging van 75 basispunten, hoewel een verhoging met 100 basispunten ook niet helemaal uitgesloten wordt. Ook de centrale banken van het VK en Japan komen deze week met hun rentebesluiten naar buiten. "Over de richting van de beweging van centrale banken bestaat echter geen enkele twijfel: de geldkraan wordt dichtgedraaid om de inflatie te beteugelen", zei investment manager Simon Wiersma van ING. "Dat betekent dat waarderingen onder druk komen te staan en er zorgen bestaan over een sterke afkoeling van de economie, wat weer leidt tot twijfels over de winstgroeiverwachtingen van bedrijven", voegde hij toe. De Amerikaanse tienjaarsrente kwam voor het eerst sinds 2011 weer boven de 3,5 procent uit. Maar dit niveau werd niet vastgehouden en inmiddels staat de rente op 3,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0015. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0010 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0015 op de borden. Olie werd maandag tot 0,6 procent goedkoper. Stijgers en dalers In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 15 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door AkzoNobel met een winst van 2,4 procent, gevolgd door IMCD en KPN met winsten van respectievelijk 1,5 procent 0,9 procent. Just Eat Takeaway was met een verlies van 5,5 procent de sterkste daler onder de hoofdfondsen. Unibail-Rodamco-Westfield verloor 3,3 procent. In de AMX steeg Aperam 1,8 procent, AMG won 1,4 procent en Air France-KLM noteerde 1,3 procent hoger. Fugro verloor 4,1 procent. Fugro gaat iets meer dan de helft van een uitstaande converteerbare obligatielening vervroegd aflossen, op verzoek van obligatiehouders, zo werd vanochtend bekend. In de AScX ging Van Lanschot aan kop met een winst van 4,4 procent. Pharming verloor 6,0 procent. Vastgoedfonds NSI verloor 3,5 procent, terwijl VastNed 3,2 procent daalde. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent hoger op 3.884,23 punten. De Dow Jones index steeg 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.