Rechtbank Curacao doet op 3 oktober uitspraak over uitrookprocedure Hunter Douglas

Beeld: Hunter Douglas

(ABM FN-Dow Jones) De rechtbank van Curaçao doet op 3 oktober uitspraak over de uitrookprocedure van Hunter Douglas. Dat meldde de specialist in raambekleding maandagmiddag. Op 30 december 2021 kondigde 3G Capital de overname van Hunter Douglas aan. Eind februari 2022 rondde het bedrijf de overname van een controlerend belang in Hunter Douglas af, waarna een uitrookprocedure werd gestart. Hunter Douglas gaat ervan uit dat op 3 oktober ook bekend kan worden gemaakt wanneer de overnamesom van 175 euro per aandeel kan worden uitgekeerd. Bron: ABM Financial News

