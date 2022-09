Video: Fed kan rente agressief blijven verhogen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Er is geen reden voor de Amerikaanse Federal Reserve om de rente in een lager tempo te verhogen, maar door een agressief opererende Fed blijft het risico van een Amerikaanse groeivertraging wel bestaan. Dit zegt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera tegen ABM Financial News. De feitelijke inflatie in de Verenigde Staten nam in augustus opnieuw wat af, vooral dankzij de dalende energieprijzen, hoewel de inflatie van de voedselprijzen met 0,8 procent maand-op-maand hoog bleef. "De markten concentreerden zich echter op de stijging van de hardnekkige kerninflatie, die steeg tot 6,3 procent op jaarbasis, de eerste stijging sinds maart van dit jaar", aldus Juvyns. De cijfers over augustus werden negatief ontvangen, omdat de tekenen van een afnemende prijsdruk in juli van korte duur bleken te zijn. "Nu de kerninflatie voor de Federal Reserve weinig aanleiding vormt om van haar verkrappingspad af te wijken, blijft het risico bestaan dat de Amerikaanse economie verder zal vertragen." Klik hier voor: Fed kan rente agressief blijven verhogen Bron: ABM Financial News

