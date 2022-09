Rode cijfers op Europese beurzen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur lager, voortbordurend op de verliezen in Azië en op Wall Street, in afwachting van verschillende renteverhogingen later in de week.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,9 procent tot 404,62 punten, de DAX-index in Frankfurt verloor ook 0,9 procent tto 12.626,56 punten en de CAC in Parijs leverde 1,6 procent in tot 5.982,76 punten.



Er staan maandag geen belangrijke cijfers op de agenda en de handel zal waarschijnlijk relatief rustig zijn, omdat de Britse beurs dicht is vanwege de begrafenis van koningin Elizabeth. Later in de week volgen de eerste inkoopmanagersindices voor september, die waarschijnlijk een brede economische vertraging in Europa zullen laten zien.

De Aziatische beurzen gingen maandagochtend lager, door toenemende recessievrees en stijgende rentes.

"We verwachten dat de Fed de rente woensdag met 75 basispunten zal verhogen, terwijl Jerome Powell waarschijnlijk zal zeggen dat de rente verder omhoog moet zo lang de inflatie hoog blijft", stelde UniCredit Research.

Deze week zal een groot aantal centrale banken naar verwachting de rente verhogen. De Federal Reserve zal opnieuw 75 basispunten erbij doen, voor de derde keer op rij, verwacht men, na aanhoudend hoge inflatiecijfers voor augustus. Maar een verhoging met 100 basispunten wordt ook niet uitgesloten.



Ook de Bank of England zal de rente verhogen. Hier rekent de markt op 50 basispunten.

De olieprijs daalde maandag tot het laagste niveau sinds januari. Dit zou samenhangen met de vrees voor meer renteverhogingen en de economische vertraging die het gevolg zou zijn van een krapper monetair klimaat. Een november-future West Texas Intermediate daalde 1,7 procent tot 83,32 dollar. Brent-olie voor november werd 1,4 procent goedkoper op 90,09 dollar.

De energie-oorlog van Vladimir Poetin tegen Europa lijkt te mislukken nu de aardgasprijzen weer dalen. Intussen zijn de stroomprijzen in Duitsland nog torenhoog. Volgens sommigen komt dat niet alleen door het dichtdraaien van de Russische gaskraan, maar ook door het sluiten van de kerncentrales en het Duitse beleid rond hernieuwbare energie.

De euro/dollar noteerde op 0,9973. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0010 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Volkswagen wil Porsche met een beursgang waarderen op 70 tot 75 miljard euro. Deze prijsstelling, die conform de marktverwachting is, maakt de verzelfstandiging tot één van de grootste beursgangen in Europa ooit. Het aandeel Porsche Holding steeg 2,4 procent en Volkswagen verloor 2 procent.

Daimler Truck was een relatief sterke daler met ruim 3 procent koersverlies.

Ben & Jerry, de twee oprichters van het gelijknamige ijsmerk, blijven protesteren tegen het besluit van Unilever om de Israëlische activiteiten van de ijsfabrikant te verkopen aan een partij die het ijs op de door Israël bezette Palestijnse gebieden op de West-Bank kan verkopen, onder een andere naam. Ben & Jerry's had besloten zich daar terug te trekken omdat die bezetting in strijd is met hun waarden. Unilever, dat de operationele activiteiten van het ijsmerk overnam, verzon daar een list op. Het aandeel Unilever verloor 0,5 procent.

In de Franse hoofdindex noteren alle aandelen lager. Unibail-Rodamco verliest met 4,5 procent het meeste. Thales weet het verlies te beperken tot 0,2 procent en levert zo de beste prestatie.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,9 procent in het rood.

De beurzen sloten vrijdag ook al lager. De S&P 500 index daalde 0,7 procent tot 3.873,27 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 30.821,76 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent lager op 11.448,40 punten.