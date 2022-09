Valuta: dollar sterkt weer aan

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse dollar wordt maandag sterker tegen andere grote valuta uit ontwikkelde landen, terwijl beleggers de kans op een volgende grote renteverhoging door de Federal Reserve woensdag inschatten.

De dollar ging net boven pariteit de week uit vrijdag en noteerde daar maandag weer net onder op 0,998.

"We verwachten dat de Fed woensdag de rente met 75 basispunten zal verhogen, waarbij Fed-voorzitter Jerome Powell waarschijnlijk zal aangeven dat de rentes verder zullen moeten stijgen zo lang de inflatie in de VS hoog blijft", stelden analisten van UniCredit in een rapport.

De valutahandel zal maandag waarschijnlijk beperkt zijn omdat de Britse markt is gesloten, vanwege het overlijden van koningin Elizabeth II.

Ook Rabobank rekent op een verhoging met 75 basispunten door de Fed deze week. Eerder gingen de analisten nog uit van 50 basispunten, maar na de aanhoudend hoge inflatie in de VS in augustus rekent de markt inmiddels weer op 75 basispunten. Sommige voorspellers rekenen zelf op 100 basispunten, merkte Teeuwe Mevissen van Rabobank op.

Ook een groot aantal andere centrale banken zal deze week een rentebesluit publiceren. Met uitzondering van China en Turkije rekent Rabobank op verhogingen van de rente over een breed front.

De kracht van de dollar en de zwakte van de euro wordt niet alleen bepaald door het verschil in het tempo waarmee de centrale banken in Europa en de Verenigde Staten de rente verhogen, merkte hij op.

De hoge energieprijzen spelen in de Verenigde Staten een veel minder grote rol. In Europa zal dit komende de winter de concurrentiekracht van veel bedrijven onder druk zetten. Tenslotte is er een geopolitieke component, die zal blijven spelen zo lang de betrekkingen tussen Rusland en de Europese Unie niet normaliseren. "En er is geen enkele aanleiding om aan te nemen dat dat gaat gebeuren", aldus Mevissen.

In de tussentijd is de agenda deze week gevuld met macro-economische cijfers die het beeld van een verslechterend economisch klimaat vermoedelijk gaan bevestigen. De belangrijkste daarvan zijn de inkoopmanagersindices, die Europa-breed vermoedelijk een verslechtering laten zien.

Rabobank verwacht dat de dollar de komende week sterk zal blijven presteren, voordat de Amerikaanse munt weer verzwakt tegenover de euro.