AEX doet stap terug Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,9 procent tot 658,94 punten. Daarmee geven de beurzen de verliezen van vorige week een vervolg. Toen werden beleggers "volledig verrast" door hoger dan verwachte inflatiecijfers, zo merkte beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx op. "Een ware verkoopgolf volgde, waarbij Wall Street zijn slechtste week sinds juni beleefde", aldus Blekemolen. Op vrijdag was er richting het slot wat herstel, maar dat voorkwam niet dat de beurzen alsnog lager eindigden. Ook deze week belooft een spannende en volatiele beursweek te worden, aldus Blekemolen, onder meer wijzend op het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. De markt houdt volgens Lynx "sterk rekening" met een renteverhoging van 75 basispunten. Circa een kwart van de markt verwacht zelfs met een verhoging van 100 basispunten. "Er wordt reikhalzend uitgekeken naar de Fed-vergadering van deze week", zo stelde analist Salah Bouhmidi van IG Nederland. "Het restrictieve monetaire beleid komt in een stroomversnelling en beleggers reageren met een verkoopgolf." Volgens Blekemolen van Lynx zet de AEX het steunniveau onder druk. "De beurs moet boven 663,6 punten sluiten om een verdere technische verzwakking te voorkomen", aldus Blekemolen. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9975. De olieprijzen daalden met ruim een procent tot 83,70 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won AkzoNobel 0,5 procent. Just Eat Takeaway.com noteerde onderaan met een verlies van 3,6 procent en Unibail-Rodamco-Westfield leverde 3,0 procent in. In de AMX won Aperam 1,1 procent en Basic-Fit 0,5 procent. InPost schreef 0,3 procent bij. Fugro verloor 6,2 procent. Fugro gaat iets meer dan de helft van een uitstaande converteerbare obligatielening vervroegd aflossen, op verzoek van obligatiehouders, zo werd vanochtend bekend. In de AScX won Kendrion 2,7 procent. Vastned verloor 6,1 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.