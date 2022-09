Beursblik: Bank of England wacht op Fed

(ABM FN-Dow Jones) Na een week uitstel vanwege het overlijden van de Britse koningin Elizabeth II, komt de Bank of England komende donderdag met een nieuw rentebesluit. De Bank Rate staat momenteel op 1,75 procent.

"De markten prijzen voor het VK een forse rentestap in tussen 0,5 en 0,75 procentpunt in", aldus valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst. En dat is "ook zeker nodig gezien de nog hogere inflatiepercentages", aldus de marktkenner.

De week respijt stelt de BoE in staat om eerst af te wachten wat de Fed doet en dan te beslissen of de rente in het Verenigd Koninkrijk met 50 of 75 basispunten omhoog gaat, zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

In augustus kwam de inflatie in het Verenigd Koninkrijk op jaarbasis uit op 9,9 procent en daarmee een fractie lager dan in juli. Volgens Hewson zal de inflatie langer hardnekkig hoog blijven, hoewel het wel positief is dat het VK de energierekeningen wil bevriezen.

Analisten van Monex Europe rekenen voor komende donderdag op een renteverhoging van 50 basispunten. De plannen van de kersverse premier Liz Truss om de energiecrisis aan te pakken verlaagt op korte termijn de opwaartse druk op de inflatieverwachtingen.

Volgens Derks van iBanFirst is een forse rentestap niet alleen nodig om de inflatie te bestrijden, maar ook "om de forse daling van het Britse pond af te remmen tegenover zowel de dollar als de euro".

Toch zal de recente devaluatie van het pond de BoE er nog niet toe dwingen om de rentes agressiever te verhogen, denkt Bank of America, maar als de munt nog verder aan waarde verliest, kan dit wel impact hebben op het monetaire beleid van de Britse centrale bank.

De Japanse bank Nomura verwacht ook dat de BoE de rente donderdag met 50 basispunten verhoogt, gevolgd door nog twee verhogingen met hetzelfde percentage in de rest van het jaar. In het eerste kwartaal van 2023 volgt dan nog een verhoging van 25 basispunten, aldus Nomura

De Bank of England maakt zijn rentebesluit donderdag om 13:00 uur bekend.