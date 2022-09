'Renteverhoging Fed van 100 punten verkeerd signaal' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De kans dat de Federal Reserve zijn belangrijkste rente woensdag met 100 basispunten zal verhogen, is weliswaar toegenomen nu blijkt dat de inflatie in de Verenigde Staten minder snel afkoelt dan verwacht, maar economen rekenen vooralsnog op een verhoging met 75 punten. Afgelopen week werd bekend dat de inflatie in de VS in augustus minder hard is gedaald dan verwacht. De kerninflatie liep bovendien op, wat volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets suggereert dat de inflatie in de komende maanden veel "hardnekkiger" zal blijken dan waar de markten op hadden gehoopt. "Dit vergroot het risico dat de Federal Reserve niet alleen veel agressiever blijft met zijn renteverhogingen, maar de rentes ook veel langer hoog zal houden", aldus Hewson. Toch denkt de marktkenner niet dat de Fed de rente deze week met 100 basispunten gaat verhogen, want dat zou "een compleet verkeerd signaal zijn", aldus Hewson, omdat de Fed dan in een reflex zou handelen op basis van data van één maand. "Dat zou nog meer paniek brengen op de markten", aldus Hewson, die het waarschijnlijker acht dat de rente woensdag met 75 basispunten wordt verhoogd, waarna de federal funds rate in november én december met 50 punten omhoog gaat. Daarmee komt de rente eind dit jaar uit op 4,25 procent. De bandbreedte is momenteel 2,25 tot 2,50 procent. Bank of America rekenen op een meer hawkish Fed, met voorzitter Jerome Powell die in zijn toelichting nogmaals zal benadrukken dat "het monetair beleid voor een langere periode restrictief zal blijven", aldus de economen, die verwachten dat de rente woensdag met 75 punten wordt verhoogd. Volgens Bank of America wordt de kans op een zachte economische landing in de VS steeds kleiner en zal de Fed zijn groeivooruitzichten woensdag dan ook neerwaarts bijstellen. Ook Citigroup rekent op een verhoging van 75 punten, gevolgd door mogelijke verhogingen van 50 of zelfs 75 punten in november, nu de inflatie duidelijk niet lijkt af te koelen. Volgens Jefferies is het laatste inflatierapport een "game changer" voor de verwachtingen van de Fed, die tot nog toe rekenen op een terminal rate van 4 procent. Dit is het niveau waarop de Amerikaanse centrale bank stopt met het verhogen van de rente. Maar die terminal rate is volgens Jefferies een te lage inschatting. De boodschap van Fed-bestuurders zal daarom verschuiven van 4 naar mogelijk 4,5 procent en misschien zelfs hoger, volgens de economen. De Fed maakt het rentebesluit woensdagavond om 20:00 uur bekend, inclusief een nieuwe dot plot en actuele economische ramingen. Voorzitter Powell geeft vanaf 20:30 uur een toelichting. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.