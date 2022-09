AEX start handelsweek vermoedelijk licht hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een vrij rustige opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent. De Londense beurs houdt vandaag de deuren gesloten in verband met de begrafenis van koningin Elizabeth II. Vaak zijn de volumes op de andere Europese beurzen lager, als Londen dicht blijft. Afgelopen week verloor de AEX op weekbasis nog ruim 3 procent op een slotstand van 664,83 punten. Tegenvallende Amerikaanse inflatiecijfers afgelopen dinsdag zorgden voor een abrupte draai in het sentiment. In aanloop naar de cijfers noteerde de AEX nog boven de 700 puntengrens. De veel te hoge Amerikaanse inflatie zal de Federal Reserve ertoe dwingen om woensdag de rente te verhogen. De vraag is met hoeveel. De CME FedWatch Tool laat een kans van 82 procent zien op een verhoging met 75 basispunten en 18 procent van de markt houdt rekening met een verhoging van zelfs 100 basispunten. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets verwacht niet dat de Fed de rente komende week met 100 basispunten gaat verhogen, want dat zou "een compleet verkeerd signaal zijn", aldus Hewson, omdat de Fed dan in een reflex zou handelen op basis van data van één maand. "Dat zou nog meer paniek veroorzaken op de markten", aldus Hewson, die het waarschijnlijker acht dat de rente komende woensdag met 75 punten wordt verhoogd. De bekende Amerikaanse techbelegger Cathie Wood uitte felle kritiek op het rentebeleid van de Federal Reserve, en zij kreeg op Twitter bijval van onder meer Tesla topman Elon Musk en obligatiespecialist Jeffrey Grundlach. Zij beschouwen de huidige inflatie als tijdelijk en waarschuwen juist voor deflatie als gevolg van de scherpe renteverhogingen. Musk wees op Twitter ook op de huidige daling van de grondstoffenprijzen. Ook andere vooraanstaande CEO’s waarschuwen voor een te agressief rentebeleid. Donderdag volgt de Bank of England met een rentebesluit. Dit stond eigenlijk voor afgelopen week gepland, maar door het overlijden van koningin Elizabeth II werd deze met een week uitgesteld. Analisten van Nomura rekenen hier op een verhoging met 50 basispunten. Wall Street lager door recessievrees Wall Street sloot vrijdag lager, maar liet wel intradag een herstel zien na de slotzoemer in Amsterdam. Hoofdgraadmeter S&P 500 gaf uiteindelijk 0,7 procent prijs, na een verlies van ruim anderhalf procent eerder op de handelsdag. Een onverwacht stevige omzetwaarschuwing van de Amerikaanse conjunctuurgevoelige pakketbezorger FedEx wakkerde vrijdag de recessievrees aan. Het aandeel verloor 21 procent van zijn beurswaarde. "Het is zeer waarschijnlijk dat we de komende dagen soortgelijke berichten van andere bedrijven zullen zien en dat kan het algemene sentiment nog negatiever maken", waarschuwde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. “Terwijl de S&P 500 onder het [technische] uiterst belangrijke niveau van 3.900 punten noteert en het rendement op tienjarige staatsobligaties de 3,5 procent nadert, flirt de extra Fed-gevoelige tweejarige staatsobligatie met een rendement van 3,9 procent, wat suggereert dat de agressieve campagne van de Fed om de inflatie in te dammen serieus moet worden genomen”, zei beleggingsstrateeg Quincy Krosby van LPL Financial. "De kanarie in de kolenmijn is misschien nog niet overleden, maar hij heeft waarschijnlijk wel moeite om te ademen", voegde Krosby toe. Na een weifelende opening geven vanochtend ook de Aziatische beurzen terrein prijs. Hongkong en Seoel verliezen ongeveer een procent, terwijl Sydney en Shanghai nipt in het rood noteren. De Japanse beurs is gesloten in verband met een feestdag. De Amerikaanse olie-future koerst daarnaast krap een half procent hoger. Afgelopen week verloor de future op weekbasis nog krap twee procent, vanwege de vrees dat een agressieve aanscherping van het monetaire beleid door centrale banken zal leiden tot een wereldwijde economische vertraging. Bedrijfsnieuws Bodemonderzoeker Fugro gaat iets meer dan de helft van een uitstaande converteerbare obligatielening vervroegd aflossen. Het gaat om converteerbare obligaties met een looptijd tot 2024 waaronder in totaal 91,0 miljoen euro uitstaat. De aandeelhouders van ontwerpbureau IBI Group hebben hun steun uitgesproken voor de overname van het bedrijf door Arcadis. Half juli deed Arcadis een bod op het Canadese ontwerpbureau van 19,50 dollar per aandeel. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index daalde vrijdag 0,7 procent tot 3.873,27 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 30.821,76 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent lager op 11.448,40 punten. Bron: ABM Financial News

