Fugro lost converteerbare obligaties vervroegd af

(ABM FN-Dow Jones) Fugro gaat iets meer dan de helft van een uitstaande converteerbare obligatielening vervroegd aflossen, op verzoek van obligatiehouders. Dat maakte de bodemonderzoeker maandag bekend. Het gaat om de converteerbare obligaties met een looptijd tot 2024 met een uitstaand bedrag van 91,0 miljoen euro. Voor een bedrag van 48,5 miljoen euro werden obligaties aangemeld voor vervroegde aflossing na vijf jaar. De aanmeldingsperiode hiervoor liep op 16 september af. Fugro lost dit bedrag af op 2 november en gebruikt hiervoor aanwezige kasmiddelen. Bron: ABM Financial News

