Volkswagen wil €70-75 miljard ophalen met beursgang Porsche Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Volkswagen wil Porsche met een beursgang waarderen op 70 tot 75 miljard euro. Daarmee wordt het één van de grootste beursgangen in Europa ooit. Dit bleek afgelopen weekend. Volkswagen liet zondag weten Porsche naar de beurs te willen brengen voor 76,50 tot 82,50 euro per aandeel. Dit is in het midden van de bandbreedte die analisten hadden verwacht. Als onderdeel van de beursgang worden 991 miljoen aandelen onderverdeeld in 455,5 miljoen preferente aandelen en 455,5 miljoen gewone aandelen. Daarvan zullen maar krap 114 miljoen aandelen worden verkocht, wat aan de bovenkant van de prijsbandbreedte 9,4 miljard euro zal opleveren. De holding van de Porsche-Piëch familie zal 25 procent van de aandelen plus één aandeel kopen tegen een premie van 7,5 procent. Volgens Volkswagen is er veel interesse in de beursgang, waarbij diverse investeerders al lieten weten in te willen stappen, waaronder staatsfondsen uit Qatar, Abu Dhabi en Noorwegen. De eerste handelsdag in Frankfurt moet vandaag plaatsvinden. Circa de helft van de opbrengsten uit de beursgang gaat naar aandeelhouders van Volkswagen via een speciaal dividend. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.