Fed domineert komend beursweek Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De komende beursweek wordt vooral gedomineerd door het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. Dat de Fed de rente verhoogt, is geen verrassing. De vraag is hoe agressief de centrale bank zal optreden. De CME FedWatch Tool laat een kans van 74 procent zien op een verhoging met 75 basispunten en 26 procent van de markt houdt rekening met een verhoging van zelfs 100 basispunten. Maandag betekent een lege agenda vermoedelijk een rustig begin van de week. Dinsdag wordt het drukker met Japanse inflatiecijfers en Duitse producentenprijzen. De meeste aandacht gaat echter uit naar woensdag, als de Federal Reserve met een rentebesluit komt. Een verhoging met 75 basispunten lijkt het minimaal te worden, maar een deel van de markt houdt zelfs rekening met een verhoging van 100 punten. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets verwacht niet dat de Fed de rente komende week met 100 basispunten gaat verhogen, want dat zou "een compleet verkeerd signaal zijn", aldus Hewson, omdat de Fed dan in een reflex zou handelen op basis van data van één maand. "Dat zou nog meer paniek brengen op de markten", aldus Hewson, die het waarschijnlijker acht dat de rente komende woensdag met 75 punten wordt verhoogd. Donderdag volgt dan de Bank of England met een rentebesluit. Dit stond eigenlijk voor afgelopen week gepland, maar door het overlijden van koningin Elizabeth II werd deze met een week uitgesteld. Analisten van Nomura rekenen hier op een verhoging met 50 basispunten. Donderdag is er een ook rentebesluit van de Turkse centrale bank en de Japanse centrale bank, en uit de VS komen de wekelijkse steunaanvragen en de leidende indicatoren. Nomura verwacht geen wijzingen bij de Japanse centrale bank. Vrijdag is er vooral aandacht voor de eerste raming voor de inkoopmanagersindexen. De bedrijfsagenda is voor komende week vrijwel leeg. Op donderdag staan er cijfers van FedEx gepland, maar die waarschuwde donderdagavond al en trok de outlook voor dit jaar in. Vooral in Azië en Europa ervaart de bezorger zwakte. FedEx wil kosten gaan besparen, onder meer door een personeelsstop in te voeren en locaties te sluiten. In Nederland noteert Sligro woensdag ex-dividend en op donderdag komt in België Viohalco met cijfers, op vrijdag gevolgd door Crescent en Mithra. Tot slot vindt maandag de herweging van de indexen van Euronext effectief plaats. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.