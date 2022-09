Uitgelicht: Onward presenteert positieve resultaten

(ABM FN) Onward Medical heeft afgelopen week positieve resultaten voor de Up-LIFT studie met ARC-EX Therapy gepresenteerd. Het nieuws werd goed ontvangen door beleggers én analisten.

Het aandeel sloot de week af op 7,10 euro, een koerswinst van 39 procent op weekbasis. De aandelenkoers voor deze explosie was volgens investeringsbank Bryan Garnier dan ook niet te rechtvaardigen.

De analisten van Bryan Garnier, maar ook die van Kepler Cheuvreux en Degroof Petercam juichten het nieuws toe en benadrukten dat dit een belangrijke stap is voor Onward.

Het Nederlands-Zwitserse bedrijf, dat sinds eind oktober vorig jaar beursgenoteerd is, ontwikkelt innovatieve therapieën om functioneel herstel mogelijk te maken voor mensen met een dwarslaesie.

Up-LIFT is een prospectieve pivotale studie om de veiligheid en doeltreffendheid te evalueren van niet-invasieve elektrische ruggenmergstimulatie, of ARC-EX-therapie, voor de behandeling van functionele tekorten in de bovenste ledematen bij mensen met chronische tetraplegie.

Voor de studie werden 65 mensen gerekruteerd uit 14 grote traumacentra in de VS, Europa en Canada. De gemiddelde tijd sinds het letsel was 5,9 jaar, en de gemiddelde leeftijd van de patiënten was 46,5 jaar.

De Up-LIFT studie heeft zijn primaire doelstelling bereikt, meldde Onward deze week. "Dit betekent een keerpunt op het gebied van ruggenmergletsel en verlamming", aldus het bedrijf.

"De uitstekende resultaten van onze studie zullen ons in staat stellen onze visie in werkelijkheid om te zetten", aldus Dave Marver, CEO van Onward, dinsdag in het persbericht.

De gedetailleerde resultaten van de studie zullen worden gepubliceerd zodra de Amerikaanse toezichthouder, de Food and Drug Administration, haar onderzoek heeft afgerond. Volgens Kepler Cheuvreux zal deze herziening naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar plaatsvinden.

Onward verwacht binnen zes maanden aanvragen in te dienen voor wettelijke goedkeuring in de VS en Europa, waardoor commercialisering in de tweede helft van 2023 mogelijk wordt, aldus Degroof Petercam. In Europa zal Onward zich concentreren op vier landen, verwacht Degroof Petercam, te weeten Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, dankzij de aanwezigheid van gespecialiseerde centra, maar ook met het oog op aantrekkelijke terugbetalingsvoorwaarden.

Bryan Garnier meent dat dit nog maar het begin is van het goede nieuws rondom het bedrijf, waarbij het beurshuis onder meer wijst op de resultaten van de STIMO-HEMO/Hem-On studie met ARC-IM die in het vierde kwartaal van dit jaar worden verwacht. Kepler Cheuvreux wijst er ook op dat de resultaten van de LIFT Home-proefstudie dit jaar worden verwacht. Volgens Degroof Petercam zal de lancering van deze therapie echter niet voor 2024 plaatsvinden.

Kepler Cheuvreux verwacht dat het bedrijf uiteindelijk zal kunnen profiteren van een breed label in de VS, dat zowel het thuisgebruik als het klinisch gebruik van de ARC-EX-therapie omvat. Degroof Petercam overweegt het gebruik van ARC-EX in de thuissituatie pas wanneer echte verbeteringen in de kliniek zijn waargenomen. Dit betekent dat de rekrutering van patiënten restrictiever moet zijn en dat de doelstellingen inzake doeltreffendheid de primaire focus van de pivotale studie moeten worden, aldus de analist van Degroof Petercam.

Kepler merkt op dat het nieuws geen invloed zal hebben op de cashverbruik van het bedrijf, met een kas die tot eind 2024 gevuld is. De analist verwacht echter dat Onward nieuwe aandelen zal moeten uitgeven om in 2024 75 miljoen euro en in 2026 nog eens 60 miljoen euro op te halen.

Analisten zijn positief over het aandeel, met koopadviezen en koersdoelen oplopend van 14 tot 17 euro.