Wall Street lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,7 procent tot 3.873,27 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 30.821,76 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent lager op 11.448,40 punten.

De Amerikaanse aandelenmarkten daalden vrijdag, vanwege de aanhoudend zorgen over de omvang en timing van toekomstige renteverhogingen.

"De Amerikaanse centrale bank doet er naar eigen zeggen alles aan om de inflatie in te dammen. Niet iedereen is het daar mee eens. Diverse CEO’s van de grootste bedrijven wereldwijd, waarschuwen zelfs dat de Fed met haar renteverhogingen uiteindelijk deflatie zal veroorzaken. Het blijft een lastige taak, want om de inflatie te verlagen moet de Fed de economie vertragen, maar niet slopen", zei marktanalist Justin Blekemolen van Lynx.

Daarnaast deed een winstwaarschuwing van FedEx alarmbellen rinkelen. De prestaties van pakketbezorgers zijn volgens marktvolgers een goede indicatie voor de richting van de economie.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie in september is verbeterd. De index steeg van 58,2 eind augustus tot 59,5.

De euro/dollar noteerde op 1,0010. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 0,9966 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 0,9999 op de borden.

De oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag vrijwel vlak, ofwel 0,01 dollar hoger, op 85,11 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan maandag in de VS geen publicaties geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

FedEx daalde ruim 21,0 procent, nadat de pakketbezorger donderdag nabeurs met een waarschuwing kwam bij de voorlopige cijfers voor het eerste kwartaal. FedEx trok de outlook voor heel het boekjaar in en sprak van macro-economische zwakte in Azië en uitdagingen in Europa, waardoor de omzet in deze regio's 500 miljoen dollar lager uitkomt in het eerste kwartaal. Om kosten te besparen voert het bedrijf onder meer een personeelsstop in, gaan er 90 FedEx-locaties dicht en worden vrachtactiviteiten en bezorgen op zondag deels teruggeschroefd. Volgende week donderdag komt FedEx met volledige kwartaalcijfers en een nieuwe outlook. Analisten hebben na de waarschuwing hun adviezen en koersdoelen verlaagd.

Rivaal UPS verloor bijna 5,0 procent. Ook in Europa staan sectorgenoten stevig onder druk.

General Electric kwam donderdag eveneens met een verontrustende boodschap voor de markt. De aanhoudende uitdagingen, die vooral de luchtvaart- en gezondheidszorgactiviteiten van GE treffen, zullen van invloed zijn op de prestaties van het bedrijf in het derde kwartaal, waarschuwde CFO Carolina Dybeck Happe donderdag tijdens een conferentie van Morgan Stanley. "De toeleveringsketen blijft moeilijk en blijft ons vermogen om aan onze klanten te leveren belemmeren", aldus Dybeck Happe. Het aandeel noteerde circa 3,5 procent lager.

Uber maakte donderdagavond melding van een cyberaanval, waarbij een hacker heeft kunnen binnendringen in de systemen van het taxibedrijf. Het aandeel daalde ongeveer 3,5 procent.

Intuitive Machines nadert een fusie met een SPAC om het ruimtevaartbedrijf naar de beurs te brengen tegen een waardering die kan oplopen tot boven de 1 miljard dollar. Dit meldde de Wall Street Journal vrijdag.