Olieprijs vlak gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag vrijwel vlak gesloten, maar verloor op weekbasis 1,9 procent, vanwege de vrees dat een agressieve aanscherping van het monetaire beleid door centrale banken zal leiden tot een wereldwijde economische vertraging. Tegenvallende Amerikaanse inflatiecijfers eerder in de week versterkten de verwachtingen dat de Federal Reserve de Fed Funds-rente volgende week met nog minstens 75 basispunten zal verhogen. "De fundamentals van olie zijn nog steeds overwegend bearish, aangezien de vraagvooruitzichten van China een groot vraagteken blijven en aangezien de inflatiebestrijdende Fed klaar lijkt om de economie te verzwakken", zei marktanalist Edard Moya van Oanda. Een sterke dollar, gedreven door de verwachting dat de Fed zijn beleid verder zal verkappen, drukte eveneens op ruwe olie en andere grondstoffen die in dollars worden gewaardeerd. Een sterkere dollar maakt deze grondstoffen duurder voor gebruikers van andere valuta. De ICE US Dollar Index, die de waarde van de Amerikaanse dollar meet ten opzichte van een mandje van zes vreemde valuta's, handelde vrijdag rond zijn hoogste niveau in 20 jaar. De oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag vrijwel vlak, ofwel 0,01 dollar hoger, op 85,11 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

