AEX in de ban van torenhoge inflatie

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week weer gedaald. Bij een slot op 664,83 punten vrijdag, verloor de hoofdindex ruim 3,0 procent op weekbasis. Een week eerder eindigde de index op 685,97 punten op vrijdag, toen een plus van 1,1 procent op weekbasis.

"Het inflatiemonster slaat weer toe en zal ons voorlopig niet verlaten. De rentevoeten zijn vergif voor technologie- en groeiaandelen", aldus marktstrateeg Salah Bouhmidi van IG Nederland.



De consumentenprijzen in de Verenigde Staten stegen in augustus 0,1 procent op maandbasis, terwijl de inflatie op jaarbasis uitkwam op 8,3 procent. De kerninflatie noteerde op jaarbasis op 6,3 procent.

Voor augustus werd gerekend op een inflatie op jaarbasis van 8,0 procent en een kerninflatie van 6,0 procent, terwijl op maandbasis een kleine daling werd voorspeld. In juli stegen de Amerikaanse consumentenprijzen op jaarbasis met 8,5 procent en kwam de kerninflatie uit op 5,9 procent.

"De consumentenprijzen in de VS blijven hoog en er is geen vooruitzicht op verbetering. De Fed zal zich waarschijnlijk in het gelijk gesteld zien", aldus Bouhmidi.

Sinds het verschijnen van de inflatiecijfers wordt de kans op een renteverhoging door de Federal Reserve van 75 basispunten ingeschat op circa 75 procent en verwacht 25 procent zelfs een verhoging van 100 basispunten.

Inflatie eurozone verder omhoog

Ook "in Europa is de opwaartse trend van de prijzen nog niet tot staan gebracht", aldus Bouhmidi.

Vrijdag werd bekend dat de inflatie in de eurozone in augustus definitief is uitgekomen op 9,1 procent, van 8,9 procent in juli en 3,0 procent een jaar eerder.

In Europa lag de focus ook op de energiesector, aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, nadat de Europese Commissie deze week plannen presenteerde om te gevolgen van de hoge energieprijzen te bestrijden.

"Beleggers zijn niet comfortabel met het idee dat er een solidariteitsbijdrage komt", aldus Aslam. "Zolang de energiecrisis voortduurt, zal de sector ondermaats presteren", aldus de marktanalist.

WTI-olie werd deze week licht goedkoper.

De euro/dollar handelde vrijdag rond pariteit en daarmee op weekbasis rond een half procent lager.

"De euro/dollar ziet er nog steeds zwak uit", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Volgens Hewson zal de euro boven de 1,02 dollar moeten uitkomen om verder te kunnen stijgen. De kans is echter groter dat de Europese munt verder daalt richting een eerder dieptepunt op 0,9865 en vervolgens richting de 0,9620, aldus de marktkenner.

Fed en Bank of England aan zet

Komende week volgen de rentebesluiten van de Federal Reserve en de Bank of England. Die laatste werd een week verplaatst vanwege het overlijden van Queen Elizabeth.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets verwacht niet dat de Fed de rente komende week met 100 basispunten gaat verhogen, want dat zou "een compleet verkeerd signaal zijn", aldus Hewson, omdat de Fed dan in een reflex zou handelen op basis van data van één maand.

"Dat zou nog meer paniek brengen op de markten", aldus Hewson, die het waarschijnlijker acht dat de rente komende woensdag met 75 punten wordt verhoogd.

De week respijt stelt de Britse centrale bank in staat om af te wachten wat de Fed doet en dan te beslissen of de rente in het Verenigd Koninkrijk met 50 of 75 basispunten omhoog gaat, aldus Hewson.

Stijgers en dalers

Financials zaten deze week in de lift door de stijgende rentes en na een analistenrapport van Morgan Stanley. De Amerikaanse zakenbank is positief gestemd over bankaandelen en noemde ING aantrekkelijk. Het aandeel ging aan kop in de AEX met een weekwinst van ruim 8,5 procent. Aegon en NN Group wonnen op afstand 1,5 tot 2 procent. Aegon kreeg een koopadvies van Société Générale.

Shell verloor op weekbasis ruim een procent, nadat de energiereus aankondigde dat eind dit jaar CEO Ben van Beurden wordt opgevolgd door Wael Sawan, die nu nog verantwoordelijk is voor de divisie Integrated gas, Renewables and Energy Solutions.

Philips steeg bijna een procent. De Vereniging van Effectenbezitters heeft Philips aansprakelijk gesteld voor de miljardenschade die beleggers hebben geleden door de apneu-affaire, werd maandag bekend. Philips werd deze week door Société Générale op de kooplijst gezet.

In de Midkap daalde Aperam ruim 3 procent, waarbij handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een adviesverlaging door ABN AMRO Oddo van Kopen naar Neutraal.

JDE Peet's verloor rond de 3 procent in de Midkap. JPMorgan zette het koffiebedrijf op Onderwogen en verlaagde het koersdoel naar 29,00 euro. De zakenbank voorspelt dalende volumes en maakt zich zorgen over het marktaandeel in Europa.

Koploper in de AMX was ABN AMRO met een winst van ruim 5 procent. Verder was Alfen op weekbasis zonder aantoonbare reden de grootste daler, met een verlies van bijna 14 procent. PostNL leverde rond de 6,5 procent in. De Amerikaanse sectorgenoot FedEx kwam deze week met een waarschuwing.

In de AScX deed Azerion goede zaken, met een plus van 10 procent.

Accsys verloor 18 procent en was daarmee hekkensluiter. Beleggers reageerden op de update van Accsys dat het nog meer vertraging oploopt met de fabriek in Hull. Eerdere kostenramingen blijken onvoldoende en er wordt overlegd over een oplossing.

Het lokaal genoteerde Onward Medical steeg bijna 39 procent na het presenteren van positieve studieresultaten. Precies waarop de markt wachtte, aldus zakenbank Bryan Garnier.