Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag fors lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 1,6 procent tot 408,24 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 1,7 procent op 12.741,26 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,3 procent op 6.077,30 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,6 procent lager op 7.236,68 punten.

Europese aandelenmarkten noteerden vrijdag fors lager, nadat een waarschuwing van FedEx aanleiding gaf tot bezorgdheid over een recessie in de VS en zwakke Britse detailhandelsverkopen de [hoge] kosten van levensonderhoud in het VK benadrukten.

De aandelen van Europese bezorgbedrijven zakten weg na een waarschuwing van FedEx. De Amerikaanse postbezorger zei dat "macro-economische zwakte" in Azië en "service-uitdagingen" in Europa de oorzaak waren van een omzetderving van 500 miljoen dollar.

"Het feit dat FedEx verwacht dat de Amerikaanse economie in een recessie terechtkomt, heeft ertoe geleid dat handelaren voorzichtig zijn en er niet veel beleggers bereid zijn te kopen", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

"Het is zeer waarschijnlijk dat we de komende dagen soortgelijke berichten van andere bedrijven zullen zien en dat kan het algemene sentiment nog negatiever maken", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de inflatie in de eurozone in augustus verder is opgelopen. De consumentenprijzen stegen vorige maand met 9,1 procent. Op maandbasis stegen de prijzen met 0,6 procent.

De detailhandelsverkopen in het Verenigd Koninkrijk zijn in augustus op maandbasis gedaald met 1,6 procent. Op jaarbasis was sprake van een daling met 5,4 procent. In navolging daalde het Britse pond tot onder de 1,14 dollar en dat was voor het eerst in 37 jaar.

De euro/dollar noteerde op 1,0021. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9995 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 0,9999 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 1,6 procent hoger.

Bedrijfsnieuws

Europese pakketbezorgers stonden onder druk, na de omzetwaarschuwing van FedEx. PostNL verloor 1,1 procent. Deutsche Post daalde 6,7 procent. Royal Mail daalde 8 procent.

In Parijs won Renault 1,8 procent, Unibail-Rodamco-Westfield steeg 1,7 procent, terwijl Bouygues 5,3 procent verloor.

In Frankfurt noteerde Continental 1,0 procent hoger, Daimler Truck steeg 0,8 procent en Hellofresh won 0,2 procent. Siemens Health verloor 3,7 procent, evenals Merck.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,3 procent lager op 3.851,70 punten. De Dow Jones index daalde 1,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,7 procent in het rood.