Damrak in mineur het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag lager geëindigd. Bij een slot van 664,83 punten daalde de AEX 1,5 procent. Op weekbasis verloor de hoofdindex op het Damrak ruim 3 procent.

"De aandelenbeurzen liggen wereldwijd onder druk, nadat de inflatie in de VS toch hoger bleek dan aanvankelijk werd gedacht", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

"De Amerikaanse centrale bank doet er naar eigen zeggen alles aan om de inflatie in te dammen. Niet iedereen is het daar mee eens. Diverse CEO’s van de grootste bedrijven wereldwijd, waarschuwen zelfs dat de Fed met haar renteverhogingen uiteindelijk deflatie zal veroorzaken. Het blijft een lastige taak, want om de inflatie te verlagen moet de Fed de economie vertragen, maar niet slopen", aldus de marktkenner.

Blekemolen wees ook op het feit dat het vrijdag 'quadruple witching day' is, oftewel de expiratie van opties op futures, opties voor beursindexen en aandelenopties met de looptijden van een dag, week, maand en kwartaal.

"Het merkwaardige fenomeen dat dus ook wel bekend staat als een ‘heksenuur’ zorgt doorgaans voor verhoogde volatiliteit rondom de expiraties", aldus Blekemolen.

Het was een moeizame week voor de mondiale beurzen, nadat bleek dat de inflatie in de VS te langzaam afkoelt. De grote vraag onder beleggers is momenteel met hoeveel punten de Federal Reserve de rente komende week zal verhogen. Een ruime meerderheid van de markt rekent op een verhoging van 75 basispunten, maar 100 punten wordt niet meer uitgesloten.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de inflatie in de eurozone in augustus definitief is opgelopen naar 9,1 procent. Verder daalden de Britse detailhandelsverkopen sterker dan verwacht, wat de zorgen over een recessie in het VK verder aanwakkeren. Het Britse pond daalde vrijdag voor het eerst in 37 jaar onder de 1,14 dollar.

Het Amerikaanse consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan verbeterde in augustus en ook de bijbehorende inflatieverwachtingen toonden een afkoeling.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0021. WTI-olie kostte 86,50 dollar per vat en is daarmee 1,5 procent duurder dan donderdag. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 3,44 procent.

Stijgers en dalers

Unibail-Rodamco-Westfield was koploper in de AEX, met een winst van bijna 2 procent. ArcelorMittal steeg bijna een procent en Philips zo'n 1,5 procent.

Adyen was hekkensluiter in de hoofdindex, met een verlies van meer dan 5 procent. UMG daalde bijna 5 procent en Signify zo'n 4,5 procent.

Vastgoed was ook in de Midkap in trek. WDP ging aan kop en steeg bijna 2 procent. Aalberts wist nipt in het groen te blijven. Verder waren er louters dalers in de AMX.

Fugro was de sterkste daler en leverde bijna 6 procent in. Air France-KLM daalde bijna 5 procent en Alfen nog iets meer. PostNL wist de schade redelijk te beperken na een waarschuwing van sectorgenoot FedEx en daalde iets meer dan een procent. FedEx noteert op Wall Street 20 procent lager.

Wereldhave deed goede zaken in de AScX met een koerswinst van ruim 5 procent en Vastned steeg zelfs 7,5 procent. CM.com, Kendrion en Accsys verloren zo'n 3,5 tot ruim 4 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag rond het Amsterdamse slot tot 1,5 procent in het rood.