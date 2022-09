Wall Street richting lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen lijken vrijdag lager te gaan openen. Richting de openingsbel dalen de futures op de S&P 500 0,8 procent.

"Beleggers hebben aandacht voor de waarschuwingen van grote bedrijven", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, doelend op berichten waarmee FedEx en General Electric donderdag nabeurs kwamen.

"Het feit dat FedEx erop rekent dat de Amerikaanse economie in een recessie zal belanden, zorgt voor terughoudendheid bij beleggers", aldus Aslam.

"Het is zeer waarschijnlijk dat we in de komende tijd meer van dit soort berichten gaan krijgen en dat maakt het algehele marktsentiment nog negatiever", volgens de marktkenner.

Het is sowieso een moeizame week voor Wall Street, nadat dinsdag duidelijk werd dat de inflatie in de VS niet zo hard afkoelt als verwacht. De grote vraag onder beleggers is dan ook hoe dit het rentebeleid van de Federal Reserve zal beïnvloeden. De Fed maakt zijn rentebesluit volgende week woensdag bekend. Een ruime meerderheid van de markt rekent op een verhoging van 75 basispunten, maar 100 punten wordt niet compleet uitgesloten.

Economen van Goldman Sachs hebben berekend wat het betekent als de Fed een agressiever rentepad moet nemen dan de markt verwacht. Als dit de economie dusdanig raakt dat de werkloosheid in de VS stijgt naar 5 procent, van de huidige 3,7 procent, dan zou de S&P 500 kunnen dalen met 14 procent tot onder de 3.400 punten.

In een extremer scenario zou de Amerikaanse werkloosheid stijgen naar 6 procent, waardoor de S&P 500 met 27 procent daalt, tot onder 2.900 punten, aldus Goldman Sachs.

Op macro-economisch vlak is het vrijdag redelijk rustig. Alleen het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan staat vanmiddag op de rol. Verwacht wordt een verbetering van 58,2 eind augustus naar 60,0 halverwege deze maand. Niet onbelangrijk zijn de bijbehorende inflatiedata op de middellange en lange termijn die de universiteit ook publiceert.

De euro/dollar noteert vrijdagmiddag op 0,9961. WTI-olie kost rond de 86 dollar per vat en is daarmee een procent duurder dan donderdag. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 3,46 procent.

Bedrijfsnieuws

FedEx staat vrijdag in de voorbeurshandel flink onder druk. Het aandeel daalt zo'n 20 procent nadat de pakketbezorger donderdag nabeurs met een waarschuwing kwam bij de voorlopige cijfers voor het eerste kwartaal. FedEx trok de outlook voor heel het boekjaar in en sprak van macro-economische zwakte in Azië en uitdagingen in Europa, waardoor de omzet in deze regio's 500 miljoen dollar lager uitkomt in het eerste kwartaal. Om kosten te besparen voert het bedrijf onder meer een personeelsstop in, gaan er 90 FedEx-locaties dicht en worden vrachtactiviteiten en bezorgen op zondag deels teruggeschroefd. Volgende week donderdag komt FedEx met volledige kwartaalcijfers en een nieuwe outlook. Analisten hebben na de waarschuwing hun adviezen en koersdoelen verlaagd.

Rivaal UPS daalt voorbeurs 6 procent. Ook in Europa staan sectorgenoten stevig onder druk.

General Electric kwam donderdag eveneens met een verontrustende boodschap voor de markt. De aanhoudende uitdagingen, die vooral de luchtvaart- en gezondheidszorgactiviteiten van GE treffen, zullen van invloed zijn op de prestaties van het bedrijf in het derde kwartaal, waarschuwde CFO Carolina Dybeck Happe donderdag tijdens een conferentie van Morgan Stanley. "De toeleveringsketen blijft moeilijk en blijft ons vermogen om aan onze klanten te leveren belemmeren", aldus Dybeck Happe. GE gaat vrijdag een 4 procent lagere opening tegemoet.

Uber maakte donderdagavond melding van een cyberaanval, waarbij een hacker heeft kunnen binnendringen in de systemen van het taxibedrijf. Het aandeel lijkt zo'n 4 procent lager te gaan openen.

Intuitive Machines nadert een fusie met een SPAC om het ruimtevaartbedrijf naar de beurs te brengen tegen een waardering die kan oplopen tot boven de 1 miljard dollar. Dit meldde de Wall Street Journal vrijdag.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager gesloten. De S&P 500 index daalde 1,1 procent tot 3.901,35 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent op 30.961,82 punten en de Nasdaq sloot 1,4 procent lager op 11.552,36 punten.