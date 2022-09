GE waarschuwt voor aanhoudende problemen in aanvoerketen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) General Electric blijft last ondervinden van verstoringen in de aanvoerketen. Hiervoor waarschuwde CFO Carolina Dybeck Happe donderdag tijdens een conferentie van Morgan Stanley. Die uitdagingen treffen vooral de luchtvaart- en gezondheidszorgactiviteiten van GE en zijn van invloed zijn op de prestaties van het bedrijf in het derde kwartaal. "De toeleveringsketen blijft moeilijk en blijft ons vermogen om aan onze klanten te leveren belemmeren", aldus Dybeck Happe. Zij waarschuwt ook dat dit gevolgen heeft voor de kasstroom. Later uitleveren zet deze wat onder druk. Het aandeel GE gaat vrijdag een 4 procent lagere opening tegemoet. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.