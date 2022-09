Europese beurzen omlaag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gingen vrijdag verder omlaag, terwijl de hoge inflatie in de eurozone werd bevestigd. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 1,2 procent tot 410,02 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 1,7 procent op 12.735,74 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,4 procent op 6.070,89 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,1 procent hoger op 7.291,05 punten. “De aandelenbeurzen staan wereldwijd onder druk, nadat de inflatie in de VS [dinsdag] toch hoger bleek dan aanvankelijk werd gedacht”, aldus investmentspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Daardoor neemt de angst voor verdere rentestijgingen ook toe, merkte de analist op. “Volgens de CME FedWatch tool gaat 74 procent van de markt gaat er nu van uit dat de Fed de rente volgende week opnieuw met minimaal 75 basispunten zal verhogen”, aldus Blekemolen. Ook is het vandaag de zogeheten 'quadruple witching day' waardoor er relatief veel volatiliteit is. Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade dent dat het sentiment gedrukt wordt door winstwaarschuwingen van bedrijven, zoals FedEx gisteren in de Verenigde Staten. Op macro-economisch vlak hadden beleggers oog voor de inflatie in de eurozone. Eurostat bevestigde dat de consumentenprijzen in augustus met 9,1 procent stegen. De kernprijzen, een belangrijke graadmeter voor de ECB, stegen met 4,3 procent. De detailhandelsverkopen in het Verenigd Koninkrijk zijn in augustus met 1,6 procent op maandbasis gedaald. De euro/dollar handelt vrijdag op 0,9951 en olie wordt tegen dezelfde prijs verhandeld als donderdag. Bedrijfsnieuws In Parijs noteert een meerderheid van aandelen in het rood. Alstom staat onderaan in de CAC 40 met een koersdaling van 4,5 procent. TotalEnergies gaat aan de leiding met een bescheiden koerswinst van 0,4 procent. In Frankfurt zijn er geen stijgers. Daimler en Deutsche Post noteren de grootste koersdalingen, met verliezen van 6 en 6,5 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een aanzienlijk lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 1,0 procent in het rood. De S&P 500 index daalde donderdag 1,1 procent tot 3.901,35 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent op 30.961,82 punten en de Nasdaq sloot 1,4 procent lager op 11.552,36 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.