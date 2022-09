Aegon zet verkoop Transamerica Azie on hold - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) De desinvestering van Transamerica in Azië door Aegon is 'on hold' gezet. Dit stelde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van bronnen. Er is wel interesse van andere verzekeraars en investeerders, maar die zouden een te lage waardering hanteren, wat de Nederlandse verzekeraar zou hebben doen besluiten de verkoop voorlopig niet door te zetten. Volgens Bloomberg zou Aegon minimaal 700 miljoen dollar willen vangen voor de Aziatische activiteiten. Transamerica verkoopt verzekeringen en spaarproducten aan rijke klanten in Hongkong, Singapore en elders in Azië. Een woordvoerder wilde niet reageren op de berichtgeving. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.