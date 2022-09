Valuta: euro verder onder druk na inflatiecijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteert vrijdag onder de 1,00 dollar na het verschijnen van inflatiecijfers uit de eurozone. Richting het eind van de ochtend handelt het muntpaar euro/dollar 0,3 procent lager op 0,9973. Op weekbasis heeft de euro bijna een procent aan terrein verloren ten opzichte van de greenback, nadat eerder deze week de inflatie in de Verenigde Staten al hoger uitkwam dan verwacht, wat bijdroeg aan de dollarsterkte. Vrijdag werd bekend dat de inflatie in de eurozone in augustus definitief is uitgekomen op 9,1 procent, van 8,9 procent in juli en 3,0 procent een jaar eerder. "De euro/dollar ziet er nog steeds zwak uit", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Volgens Hewson zal de euro boven de 1,02 dollar moeten uitkomen om verder te kunnen stijgen. De kans is echter groter dat de Europese munt verder daalt richting een eerder dieptepunt op 0,9865 en vervolgens richting de 0,9620, aldus de marktkenner. Het Britse pond staat vrijdag onder druk na het verschijnen van de detailhandelsverkopen in het Verenigd Koninkrijk in augustus. De daling van 1,6 procent op maandbasis was sterker dan verwacht. "Dit is duidelijk een recessiewaarschuwing", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Kijkend naar sterling versus de dollar, lijken er simpelweg geen kopers te zijn. De economische omstandigheden laten zien dat we ver verwijderd zijn van een zogeheten bodem", aldus Aslam. Het muntpaar pond/dollar noteerde vrijdag aan het eind van de ochtend op 1,1377. Het is voor het eerst in 37 jaar dat het muntpaar onder de 1,14 handelt. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.