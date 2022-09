Weer rode koersen, alleen Wolters Kluwer houdt nét droge voeten Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteert ook vrijdagmiddag weer in het rood en lijkt op weg naar een weekverlies van 3 procent. De AEX noteerde richting de klok van elf uur 1,3 procent lager op 665,68 punten. Vorige week vrijdag sloot de AEX op 685,97 punten. "De macro-economische cijfers die ons deze week uit de VS bereikten, wijzen niet op een vlotte afname van de inflatie. Het nieuws zet de Amerikaanse aandelenbeurzen al een paar dagen op rij lager", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Op de korte termijn is alles mogelijk op de beurs, zo luidt een gevleugeld beursgezegde. Maar op de langere termijn vormen aandelen de beste verdediging tegen inflatie", vindt Wiersma. Om 11 uur volgt een inflatiecijfer uit de eurozone en vanmiddag let de markt op het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Uit China kwamen al meevallende cijfers over de industriële productie en de detailhandelsverkopen. De euro/dollar handelt vrijdag op 0,9951 en olie wordt tegen dezelfde prijs verhandeld als donderdag. Vandaag is het 'quadruple witching day'. Dat betekent optie-expiratie voor de futures, indices en aandelen met de looptijden van een dag, week, maand en een kwartaal. Dat levert de nodige volatiliteit op. Stijgers en dalers In de AEX noteren alleen Wolters Kluwer in het groen, met een bescheiden winst van 0,1 procent. Just Eat, Signify, Universal Music Group en Adyen leveren elk meer dan 3 procent in. In de AMX gaat WDP 0,6 procent hoger en wint Fagron 0,3 procent. Ook in de Midkap leveren veel aandelen meer dan 3 procent in. Air France-KLM en Inpost leveren de slechtste prestatie met een koersdaling van 4,0 procent. Smallcap Azerion wint 1,3 procent en B&S 1,2 procent. Pharming stijgt 1,1 procent. BlackRock heeft het belang in Pharming vergroot. CM.com en TomTom leveren 3,5 en 4,1 procent in. Bron: ABM Financial News

