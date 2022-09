AEX naar verwachting lager van start na negatief sentiment op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een rode opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 1 procent.

Donderdag daalde de AEX al 0,9 procent naar 674,74 punten. Sinds de vrijgave van tegenvallende Amerikaanse inflatiecijfers dinsdag zijn de zorgen wereldwijd over de rente en een mogelijke recessie toegenomen.

Amerikaanse beleggers kregen donderdag een stroom aan macro-economische data te verwerken, waarbij lichtpuntjes waren te ontdekken, waaronder de belangrijke detailhandelsverkopen. Het glas was voor beleggers echter half leeg, want meevallende macrocijfers geven de Federal Reserve volgende week meer ruimte om de rente voortvarend te verhogen.

“De markten prijzen een renteverhoging in van 75 basispunten, met enige kans op een stijging van 100 basispunten", aldus analisten van Goldman Sachs.

"Er was een periode van optimisme in de zomer, gedreven door de overtuiging dat we dicht bij een piek in de inflatie en rente waren", zei hoofdstrateeg Peter Oppenheimer van Goldman Sachs. "Maar wat we sindsdien hebben geleerd is dat dat voorbarig was. Centrale banken zijn weer agressiever geworden, zowel in de VS als in Europa. Dus we denken nu dat we extra renteverhogingen moeten inprijzen."

De zakenbank voorziet nu richting het einde van het jaar een rente in een bandbreedte van 4,00 tot 4,25 procent, waar het eerder uitging van 3,75 tot 4,00 procent.

De Amerikaanse tienjaarsrente is sinds begin augustus opgelopen van ongeveer 2,6 procent naar 3,45 procent.

Oppenheimer verwacht dat de aandelenmarkten door de oplopende rente 30 procent kunnen dalen vanaf hun piek. "Sommigen [aandelenmarkten] zijn daar al dichtbij. In Europa zijn we daar nu bijvoorbeeld niet zo ver vanaf. En dat geldt ook voor sommige opkomende markten, maar niet voor de VS. Maar natuurlijk is er een grotere kans op een zachtere economische landing in de Amerikaanse economie dan in andere markten."

Het agressieve Amerikaanse rentebeleid laat zijn sporen na op de hypotheekmarkt in de VS, waar de vaste rente op een dertigjarige hypotheek is gestegen tot boven de 6 procent. Een jaar geleden bedroeg die rente nog 2,86 procent. Een krap aanbod en vastbesloten kopers hebben echter tot nu toe nog niet tot prijsdalingen geleid.

Op Wall Street daalde hoofdgraadmeter S&P 500 donderdagavond ruim 1 procent, De verliezen voor de rentegevoelige techaandelen waren groter, terwijl de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index de verliezen beperkte tot ruim een half procent.

In Azië volgen de hoofdindices vanochtend grofweg het beeld van Wall Street. Vrijgegeven Chinese cijfers over de detailhandelsverkopen en de industriële productie vielen wel duidelijk hoger uit dan verwacht.

De olieprijzen stonden donderdagavond flink onder druk en de Amerikaanse olie-future koerste bijna 4 procent lager naar 85,10 dollar per vat. Vanochtend noteert de future stabiel.

Vanochtend om elf uur gaat alle aandacht uit naar de definitieve inflatie in augustus in de eurozone. Vanmiddag wordt de aandacht verlegd naar onder meer de vrijgave van het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

Bedrijfsnieuws

Bouwer BAM rondde de verkoop van de Duitse infratak Wayss & Freytag Ingenieurbau aan ZECH Building af. De kapitaalratio van BAM verbetert door deze ontwikkeling met 2,3 procent.

Ebusco tekende een contract met Nobina voor de levering van 76 bussen van het type 3.0 aan Noorwegen.

De leverancier van aluminium klimmaterialen Alumexx boekte in de eerste zes maanden van 2022 een lagere winst ondanks een hogere omzet.

Wolters Kluwer prijsde met succes voor 500 miljoen euro aan nieuwe eurobonds met een looptijd van 4 jaar.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde donderdag 1,1 procent tot 3.901,35 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent op 30.961,82 punten en de Nasdaq sloot 1,4 procent lager op 11.552,36 punten.