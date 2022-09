BAM rondt verkoop Wayss & Freytag af Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) BAM heeft de verkoop van de Duitse infratak Wayss & Freytag Ingenieurbau aan ZECH Building afgerond. Dit maakt de Nederlandse bouwer vrijdagochtend bekend. Op 21 juni dit jaar werd de transactie aangekondigd. De desinvestering van Wayss & Freytag Ingenieurbau, met een jaaromzet van ruim 500 miljoen euro en 1.000 medewerkers, resulteert in een boekwinst van ongeveer 50 miljoen euro. Daarnaast benadrukte BAM dat de transactie leidt tot balansverkorting, en vermindert het liquiditeiten en het gebruik van garanties. De kapitaalratio van BAM verbetert door deze ontwikkelingen met 2,3 procent. Bron: ABM Financial News

