Europese beurzen openen stevig lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een lagere opening tegemoet, na rode slotkoersen op Wall Street.

IG voorziet een openingsverlies van 115 punten voor de Duitse DAX, een min van 53 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 44 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn donderdag overwegend lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,7 procent tot 414,78 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,6 procent op 12.956,66 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,0 procent op 6.157,84 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent hoger op 7.282,07 punten.

De meeste Europese beurzen noteerden donderdag lager vanwege de aanhoudende zorgen over de hoge inflatie en het agressieve beleid van centrale banken wereldwijd om deze te bestrijden.

"De volatiliteit lijkt voorlopig verankerd te blijven nu de wereldeconomie worstelt met hoge inflatie en maatregelen van centrale banken om deze te temmen", zei Interactive Investor.

Bankaandelen zaten in de lift, omdat beleggers inzetten op verdere verkrapping door centrale banken, inclusief renteverhogingen.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de export in de eurozone in juli met dubbele cijfers is gestegen, maar de import nog veel harder. De export steeg op jaarbasis met 13,3 procent, terwijl de import met 44 procent steeg.

De arbeidskosten in de eurozone zijn in het tweede kwartaal met 4,0 procent op jaarbasis gestegen, wat minder sterk is dan in het voorgaande kwartaal. Toen was sprake van een stijging met 4,2 procent.

De Franse inflatie is in augustus op jaarbasis in een iets lager tempo gedaald dan aanvankelijk voorzien. De prijzen stegen afgelopen maand met 5,9 procent op jaarbasis na een stijging met 6,1 procent in juli.

Bedrijfsnieuws

Europese bankaandelen zaten in de lift na een analistenrapport van Morgan Stanley. De Amerikaanse zakenbank is positief gestemd over bankaandelen en noemt ING aantrekkelijk. Het aandeel steeg ruim 3,0 procent in Amsterdam. Société Générale en Deutsche Bank stegen respectievelijk 0,9 procent en 2,4 procent.

JDE Peet's verloor circa 2,5 procent in Amsterdam. JPMorgan zette het koffiebedrijf op Onderwogen en verlaagde het koersdoel naar 29,00 euro. De zakenbank voorspelt dalende volumes en maakt zich zorgen over het marktaandeel in Europa.

Shell verloor in Londen 0,7 procent, nadat de energiereus aankondigde dat eind dit jaar CEO Ben van Beurden wordt opgevolgd door Wael Sawan, die nu nog verantwoordelijk is voor de divisie Integrated gas, Renewables and Energy Solutions.

In Frankfurt steeg Zalando circa 1,0 procent, Munich Re won 0,7 procent, terwijl PUMA 5,4 procent daalde. Adidas verloor 4,0 procent.

In Parijs steeg Renault 2,7 procent. Hermes International was met een verlies van 3,9 procent de sterkste daler.

Euro STOXX 50 3.541,79 (-0,7%)

STOXX Europe 600 414,78 (-0,7%)

DAX 12.956,66 (-0,6%)

CAC 40 6.157,84 (-1,0%)

FTSE 100 7.282,07 (+0,1%)

SMI 10.746,70 (-0,1%)

AEX 674,74 (-0,9%)

BEL 20 3.604,44 (-0,1%)

FTSE MIB 22.365,82 (-0,2%)

IBEX 35 8.085,50 (+0,4%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag in het rood.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag ook al lager gesloten.

De Amerikaanse aandelenmarkten kregen donderdag een golf aan macro-data te verwerken. "Over het algemeen hadden we een allegaartje aan gegevens, maar er waren tal van economische data uit te halen die de Fed zal waarderen en die hen het groene licht geeft om door te gaan met het verhogen van de rentetarieven", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gedaald met 5.000 tot 213.000. De markt rekende op 225.000 nieuwe aanvragen.

De importprijzen daalden 1,0 procent op maandbasis, terwijl de exportprijzen daalden met 1,6 procent.

De verkopen in de Amerikaanse detailhandel zijn in augustus op maand- en jaarbasis toegenomen met respectievelijk 0,3 procent en 9,1 procent.

De index van de Federal Reserve van New York voor de industrie in de regio New York is in september flink verbeterd maar bleef nog net negatief, terwijl de index voor de bedrijvigheid in de industrie in de regio rond Philadelphia in september veel harder dan verwacht daalde.

De industriële productie in de Verenigde Staten is in augustus onverwacht gedaald met 0,2 procent op maandbasis.

De Amerikaanse bedrijfsvoorraden zijn in juli op maand- en jaarbasis gestegen met achtereenvolgens 0,6 procent en 18,4 procent.

De oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 3,8 procent, ofwel 3,38 dollar, lager op 85,10 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staat vrijdag in de VS slechts het consumentenvertrouwen in september geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van spoorwegbedrijven zaten donderdag in eerste instantie in de lift nadat een voorlopig akkoord werd bereikt met de vakbonden. Union Pacific won uiteindelijk 0,2 procent. CSX daalde 3,4 procent.

Adobe heeft het afgelopen kwartaal de winstverwachting overtroffen, maar stelde teleur met zijn omzetverwachtingen voor het lopende kwartaal. Het concern maakte tevens bekend ontwerptool Figma te willen overnemen voor 20 miljard dollar. Het aandeel daalde 16,9 procent.



S&P 500 index 3.901,35 (-1,1%)

Dow Jones index 30.961,82 (-0,6%)

Nasdaq Composite 11.552,36 (-1,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag over de brede linie lager. In China bleken zowel de industriële productie als de detailhandelsverkopen gestegen.

Nikkei 225 27.598,79 (-1,0%)

Shanghai Composite 3.169,14 (-1,0%)

Hang Seng 18.850,13 (-0,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 0,9992. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 0,9993 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 0,9995 op de borden.

USD/JPY Yen 143,31

EUR/USD Euro 0,9992

EUR/JPY Yen 143,21

MACRO-AGENDA:

04:00 Industriële productie - Augustus (Chi)

04:00 Detailhandelsverkopen - Augustus (Chi)

08:00 Detailhandelsverkopen - Augustus (VK)

11:00 Inflatie - Augustus def. (eur)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - September vlpg (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten