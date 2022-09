Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is donderdag lager gesloten, vanwege de aantrekkende dollar en de zorgen van beleggers over de vraag naar olie, terwijl de Federal Reserve zich voorbereidt op wat naar verwachting volgende week opnieuw een agressieve renteverhoging zal zijn. De markt rekent erop dat de Federal Reserve de Fed Funds-rente met minstens 75 basispunten zal verhogen, wat de vrees voor een economische neergang aanwakkert. "De olieprijs heeft onze doelstelling op korte termijn van 81 tot 82 dollar bereikt nadat een technische storing de prijzen heeft doen dalen. Echter, voor de korte termijn handhaven we onze voorzichtige visie, aangezien we zien dat de wereldeconomie gebukt gaat onder de stijgende rentetarieven, waardoor de vraag afneemt", zei marktanalist Peter Cardillo van Spartan Capital Securities. "Aan de andere kant denken we dat de olieprijs het komende kwartaal waarschijnlijk binnen een bandbreedte van 10 dollar zal schommelen tussen 82 en 92 dollar per vat", zei hij. De verwachting in de markt dat de Fed de rente volgende week agressief zal verhogen heeft de greenback omhoog geduwd, waarbij de ICE UD Dollar Index, die de waarde van de Amerikaanse dollar meet ten opzichte van een mandje zes vreemde valuta' s, handelde rond zijn hoogste niveau in 20 jaar. De oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 3,8 procent, ofwel 3,38 dollar, lager op 85,10 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

