Wall Street koerst af op lager slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag lager met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,4 procent tot 3.928,94 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 31.174,05 punten en de Nasdaq noteerde 0,7 procent lager op 11.637,02 punten.

De Amerikaanse aandelenmarkten kregen donderdag een golf aan macro-data te verwerken. "Over het algemeen hadden we een allegaartje aan gegevens, maar er waren tal van economische data uit te halen die de Fed zal waarderen en die hen het groene licht geeft om door te gaan met het verhogen van de rentetarieven", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gedaald met 5.000 tot 213.000. De markt rekende op 225.000 nieuwe aanvragen.

De importprijzen daalden 1,0 procent op maandbasis, terwijl de exportprijzen daalden met 1,6 procent.

De verkopen in de Amerikaanse detailhandel zijn in augustus op maand- en jaarbasis toegenomen met respectievelijk 0,3 procent en 9,1 procent.

De index van de Federal Reserve van New York voor de industrie in de regio New York is in september flink verbeterd maar bleef nog net negatief, terwijl de index voor de bedrijvigheid in de industrie in de regio rond Philadelphia in september veel harder dan verwacht daalde.

De industriële productie in de Verenigde Staten is in augustus onverwacht gedaald met 0,2 procent op maandbasis.

De Amerikaanse bedrijfsvoorraden zijn in juli op maand- en jaarbasis gestegen met achtereenvolgens 0,6 procent en 18,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0002. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 0,9994 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 0,9977 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 3,2 procent hoger/lager.

Op macro-economisch vlak staat vrijdag in de VS slechts het consumentenvertrouwen in september geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van spoorwegbedrijven zaten donderdag in de lift nadat een voorlopig akkoord werd bereikt met de vakbonden. Union Pacific en CSX stegen in eerste instantie achtereenvolgens 4 en 5 procent. Halverwege de handelsdag noteerde Union Pacific 2 procent hoger, terwijl CSX 2,4 procent daalde.

Adobe heeft het afgelopen kwartaal de winstverwachting overtroffen, maar stelde teleur met zijn omzetverwachtingen voor het lopende kwartaal. Het concern maakte tevens bekend ontwerptool Figma te willen overnemen voor 20 miljard dollar. Het aandeel daalde 16,5 procent.