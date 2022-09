Europese beurzen overwegend lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag overwegend lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,7 procent tot 414,78 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,6 procent op 12.956,66 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,0 procent op 6.157,84 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent hoger op 7.282,07 punten.

De meeste Europese beurzen noteerden donderdag lager vanwege de aanhoudende zorgen over de hoge inflatie en het agressieve beleid van centrale banken wereldwijd om deze te bestrijden.

"De volatiliteit lijkt voorlopig verankerd te blijven nu de wereldeconomie worstelt met hoge inflatie en maatregelen van centrale banken om deze te temmen", zei Interactive Investor.

Bankaandelen zaten in de lift, omdat beleggers inzetten op verdere verkrapping door centrale banken, inclusief renteverhogingen.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de export in de eurozone in juli met dubbele cijfers is gestegen, maar de import nog veel harder. De export steeg op jaarbasis met 13,3 procent, terwijl de import met 44 procent steeg.

De arbeidskosten in de eurozone zijn in het tweede kwartaal met 4,0 procent op jaarbasis gestegen, wat minder sterk is dan in het voorgaande kwartaal. Toen was sprake van een stijging met 4,2 procent.

De Franse inflatie is in augustus op jaarbasis in een iets lager tempo gedaald dan aanvankelijk voorzien. De prijzen stegen afgelopen maand met 5,9 procent op jaarbasis na een stijging met 6,1 procent in juli.

De euro/dollar noteerde op 0,9995. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9979 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 0,9977 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 4,4 procent lager.

Bedrijfsnieuws

Europese bankaandelen zaten in de lift na een analistenrapport van Morgan Stanley. De Amerikaanse zakenbank is positief gestemd over bankaandelen en noemt ING aantrekkelijk. Het aandeel steeg ruim 3,0 procent in Amsterdam. Société Générale en Deutsche Bank stegen respectievelijk 0,9 procent en 2,4 procent.

JDE Peet's verloor circa 2,5 procent in Amsterdam. JPMorgan zette het koffiebedrijf op Onderwogen en verlaagde het koersdoel naar 29,00 euro. De zakenbank voorspelt dalende volumes en maakt zich zorgen over het marktaandeel in Europa.

Shell verloor in Londen 0,7 procent, nadat de energiereus aankondigde dat eind dit jaar CEO Ben van Beurden wordt opgevolgd door Wael Sawan, die nu nog verantwoordelijk is voor de divisie Integrated gas, Renewables and Energy Solutions.

In Frankfurt steeg Zalando circa 1,0 procent, Munich Re won 0,7 procent, terwijl PUMA 5,4 procent daalde. Adidas verloor 4,0 procent.

In Parijs steeg Renault 2,7 procent. Hermes International was met een verlies van 3,9 procent de sterkste daler.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,6 procent lager op 3.922,94 punten. De Dow Jones index noteerde vlak en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,0 procent in het rood.