AEX sluit lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag in het rood geëindigd. De AEX daalde 0,9 procent bij een slotstand van 674,74 punten.

"Zorgen over de rente, inflatie en angst voor een recessie wegen momenteel op de aandelenmarkten wereldwijd", aldus marktstrateeg Salah Bouhmidi van IG Nederland.



Veel aandacht ging vandaag volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade uit naar de Amerikaanse detailhandelsverkopen. Die stegen in augustus met 0,3 procent. Geraadpleegde economen rekenden vooraf op een ongewijzigd niveau.

"Dit bewijst dat consumenten niet bang zijn om hun portemonnee te trekken ondanks dat hun besteedbaar inkomen verdampt als water op een hete dag", aldus Aslam, die verder sprak van een "allegaartje" aan macrodata. Volgens de marktkenner kan de Federal Reserve er genoeg uitpikken om verdere renteverhogingen te rechtvaardigen.

Zo verbeterde Empire State index flink in september maar bleef de index wel nipt onder nul. De Philadelphia Fed index liet juist onverwacht een behoorlijke verslechtering zien.

De industriële productie in heel de VS daalde in augustus onverwacht.

"Het belangrijkste onderwerp voor beleggers en handelaren is met hoeveel de Fed de rente volgende week zal verhogen", aldus Aslam. Sinds de teleurstellende inflatiecijfers uit de Verenigde Staten is de kans dat de Federal Reserve de rente volgende week met 100 basispunten zal verhogen, toegenomen. Aslam zegt dat dat "een ramp" zou zijn maar gaat na de nieuwste cijfers toch uit van een verhoging met 75 punten. De FedWatch Tool schat die kans in op 80 procent. Zo'n 20 procent rekent op 100 punten.

In Europa ligt de focus op de energiesector, aldus Aslam, nadat de Europese Commissie gisteren plannen presenteerde om te gevolgen van de hoge energieprijzen te bestrijden.

"Beleggers zijn niet comfortabel met het idee dat er een solidariteitsbijdrage komt", aldus Aslam. "Zolang de energiecrisis voortduurt, zal de sector ondermaats presteren", aldus de marktanalist.

De euro/dollar handelde donderdag rond pariteit. WTI-olie kostte rond 85,45 dollar per vat en werd daarmee 3,5 procent goedkoper dan woensdag. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 3,45 procent en de Duitse variant op 1,72 procent.



Stijgers en dalers

Bankaandelen zaten in de lift na een analistenrapport van Morgan Stanley. De Amerikaanse zakenbank is positief gestemd over bankaandelen en noemt ING aantrekkelijk. Het aandeel ging aan kop in de AEX met een winst van circa 3,5 procent. Aegon steeg bijna een procent. Philips deed vandaag ook goede zaken en steeg bijna 3 procent.

Shell daalde meer dan 1,5 procent, nadat de energiereus aankondigde dat eind dit jaar CEO Ben van Beurden wordt opgevolgd door Wael Sawan, die nu nog verantwoordelijk is voor de divisie Integrated gas, Renewables and Energy Solutions.

Besi en ASMI verloren 3 tot 4 procent in de AEX.

JDE Peet's verloor bijna 2,5 procent in de Midkap. JPMorgan zette het koffiebedrijf op Onderwogen en verlaagde het koersdoel naar 29,00 euro. De zakenbank voorspelt dalende volumes en maakt zich zorgen over het marktaandeel in Europa.

Hekkensluiter Corbion leverde ruim 4 procent in. Koploper ABN AMRO won 3,7 procent.

Bij de smallcaps ging Van Lanschot Kempen 2,0 procent hoger, maar leverde Majorel 4,5 procent in.

Disruptive Capital steeg 2,0 procent. Mogelijk dat via deze spac Saxo Bank een notering krijgt op het Damrak.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteren rond het slot in Amsterdam tot een procent in het rood.