Video: aandelen verder onderwogen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen is voorzichtig met aandelen. Dit geldt meer voor Europese aandelen dan voor Amerikaanse aandelen. Dit zei beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen voor de camera van ABM Financial News. De hoge inflatie, de hoge gasprijzen in Europa, het agressieve monetair beleid van de Fed en ECB zijn volgens de beleggingsstrateeg allemaal negatief voor aandelen. Dit betekent volgens Van Leenders niet dat alle aandelen overboord kunnen. Van Lanschot Kempen is positief over de energiesector en financiële waarden, waarbij de energiesector profiteert van de hoge energieprijzen en de financials van de hogere rentes. Over bedrijven actief op het gebied van consumentengoederen, zowel duurzaam als niet-duurzaam, is Van Lanschot Kempen gezien de hoge inflatie negatief. Klik hier voor: aandelen verder onderwogen Bron: ABM Financial News

