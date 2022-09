Dick Benschop treedt terug als CEO van Schiphol Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Schiphol

(ABM FN-Dow Jones) Dick Benschop is woensdagavond teruggetreden als president-directeur en CEO van luchthaven Schiphol. Dat maakte Schiphol donderdag bekend. De luchthaven zoekt zo snel mogelijk een opvolger. Benschop blijft in functie tot de opvolger er is. "Er is veel aandacht, en ook kritiek, voor de manier waarop Schiphol de problemen aanpakt en voor mijn verantwoordelijkheid als CEO. Ik wil niet dat de aandacht voor mijn persoon een belemmering voor Schiphol gaat vormen", verklaarde Benschop. Schiphol kampt al maanden met personeelstekorten en lange wachttijden voor passagiers. "Onder leiding van Dick zijn ingrijpende maatregelen genomen om de situatie op Schiphol te stabiliseren", stelde voorzitter Jaap Winter van de Raad van Commissarissen. "Dit is niet genoeg. Verder ingrijpen in de capaciteit en in de aansturing van security is noodzakelijk." info@abmfn.nl

