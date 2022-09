Adobe wil Figma overnemen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adobe wil de ontwerptool Figma overnemen voor circa 20 miljard dollar. Dit meldde de Wall Street Journal donderdag op basis van ingewijden. Het zou gaan om een overname die voor de helft in aandelen en de helft in contanten zou worden voldaan, meldden de bronnen aan de zakenkrant. De deal wordt mogelijk vandaag nog aangekondigd. Adobe komt donderdag nabeurs met kwartaalcijfers. Het aandeel van Adobe daalt in de voorbeurshandel op Wall Street zo'n 3 procent. Bron: ABM Financial News

