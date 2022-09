Futures voorspellen lichtgroene opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen lijken donderdag dicht bij huis te blijven. Rond lunchtijd noteert de S&P 500-future 0,2 procent in het groen. De meeste aandacht gaat vandaag volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade uit naar de Amerikaanse detailhandelsverkopen, die later op de dag verschijnen. Geraadpleegde economen rekenen op een ongewijzigd niveau. Verder staan vanmiddag de wekelijkse steunaanvragen op de rol, net als de Empire State index voor New York en de Philadelphia Fed index, die de ontwikkeling van de economie in deze twee grote Amerikaanse regio's weergeven. Ook de industriële productie in heel de VS verschijnt later vanmiddag. "Het belangrijkste onderwerp voor beleggers en handelaren is met hoeveel de Fed de rente volgende week zal verhogen", aldus Aslam. Sinds de teleurstellende inflatiecijfers uit de Verenigde Staten is de kans dat de Federal Reserve de rente volgende week met 100 basispunten zal verhogen, toegenomen. Aslam gaat toch uit van 75 punten. Aslam wijst ook op een dreigende spoorstaking in de Verenigde Staten, waardoor de mondiale energiecrisis kan verergeren. Volgens de laatste berichten vanuit het Witte Huis zou een voorlopig akkoord zijn bereikt met de vakbonden. Hiermee lijkt een omvangrijke spoorstaking van de baan. De euro/dollar handelt rond pariteit. WTI-olie kost rond de 88 dollar per vat.



Bedrijfsnieuws Aandelen van spoorwegbedrijven zitten donderdag in de lift nadat een voorlopig akkoord werd bereikt met de vakbonden. Union Pacific stijgt voorbeurs 3,5 procent en CSX ook ruim 3 procent. Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn woensdag licht hoger gesloten. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,3 procent tot 3.946,01 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 31.135,09 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 11.719,68 punten. Bron: ABM Financial News

