Valuta: meer steun voor dollar voorspeld

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De dollar zal waarschijnlijk op het hoge peil blijven na Amerikaanse economische cijfers die de marktverwachting van meer renteverhogingen door de Federal Reserve zullen ondersteunen. Dat stelde ING donderdag in een rapport. "Een nieuwe gang van Amerikaanse cijfers zou de verwachtingen in de markt havikachtig moeten houden", aldus Francesco Pesole van ING. Voor opening van Wall Street komen er cijfers over de Amerikaanse detailhandelsverkopen naar buiten, en de wekelijkse cijfers voor nieuwe aanvragen van werkloosheidsuitkeringen. De euro zal waarschijnlijk verzwakken tegenover de dollar, ondanks de verwachte grote renteverhogingen die de Europese Centrale Bank zal doorvoeren, stelde Nordea. "De renteverhogingen door de ECB zullen wat stoom halen uit de daling achter de euro/dollar, maar we denken dat de dollar het de komende maanden nog steeds beter zal doen dan de euro, met een euro/dollar van 0,95 tegen het einde van het jaar", aldus de analisten van Nordea. Dit komt vooral door de zwakkere economische vooruitzichten voor de eurozone. De verslechterde handelsvoorwaarden illustreren dat de eurozone veel harder geraakt wordt door hogere energieprijzen. Dinsdag prijsden markten meer renteverhogingen door de Fed in, na de hoger dan verwachte Amerikaanse inflatiecijfers voor augustus. De rentefutures gaan uit van een piekrente op 3,4 procent in maart 2023. Op dit moment staat de beleidsrente op 2,25 tot 2,50 procent. Macro-economisch nieuws uit Europa ging donderdag over de arbeidskosten in de eurozone, die iets minder snel stegen in het tweede dan in het eerste kwartaal, hoewel de loonkosten juist iets sneller stegen. De export van de eurozone steeg veel minder dan de import, bleek verder, wat leidde tot een tekort op de handelsbalans van 34 miljard euro. Een jaar eerder was dit nog een overschot van 20 miljard euro.



Donderdagmiddag volgen er nog cijfers uit de Verenigde Staten over de regio New York en Philadelphia, de industriële productie in augustus en de bedrijfsvoorraden in juli. De euro/dollar stond donderdag op 0,9994, oplopend in de ochtenduren van 0,9960. Voor het inflatiecijfer uit de VS stond de koers nog rond 1,015. Bron: ABM Financial News

