ING uitblinker op groen Damrak

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs lijkt na twee dagen van koersdalingen de weg omhoog te hebben hervonden. De AEX noteerde rond de klok van 11 uur 0,3 procent hoger op 682,65 punten, nadat koopjesjagers zich woensdag op Wall Street meldden, aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Beleggers moesten het vandaag vooralsnog doen zonder veel richtinggevend nieuws. De Franse inflatie bleek in augustus toch iets hoger dan aanvankelijk gemeld. Vanmiddag wordt het wat drukker, met onder meer de Amerikaanse detailhandelsverkopen, de Empire State en Philly Fed indexen en de industriële productie. De euro/dollar handelt op 0,9989 en olie wordt iets duurder. Stijgers en dalers In de AEX profiteert ING van een analistenrapport van Morgan Stanley. De Amerikaanse zakenbank is positief gestemd over bankaandelen en noemt ING aantrekkelijk. Het aandeel stijgt 4,4 procent. Verder winnen Philips en Aegon 1,7 en 1,4 procent. Shell maakt een pas op de plaats, nadat de energiereus aankondigde dat eind dit jaar CEO Ben van Beurden wordt opgevolgd door Wael Sawan, die nu nog verantwoordelijk is voor de divisie Integrated gas, Renewables en Energy Solutions. De grootste dalers donderdagochtend zijn IMCD en DSM, maar met relatief bescheiden verliezen van 0,6 en 1,1 procent. Koploper in de AMX is ABN AMRO met 2,5 procent, gevolgd door OCI met 1,8 procent. WDP levert 1,6 procent in. JDE Peet's daalt 2,8 procent. JPMorgan zette het koffiebedrijf op Onderwogen en verlaagde het koersdoel naar 29,00 euro. De zakenbank voorspelt dalende volumes en maakt zich zorgen over het marktaandeel in Europa. Bij de smallcaps gaat Ebusco 1,9 procent hoger, maar levert Majorel 2,3 procent in. Disruptive Capital stijgt 2,0 procent. Mogelijk dat via deze spac Saxo Bank een notering krijgt op het Damrak. Bron: ABM Financial News

