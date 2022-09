Morgan Stanley zet ING op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft het advies voor het aandeel ING verhoogd van Gelijkgewogen naar Overwogen met een koersdoel van 14,00 euro. Analist Giulia Aurora Miotto spreekt van een aantrekkelijk aandeel. Sowieso werd Morgan Stanley positiever over bankaandelen, nu de Europese centrale banken de rente verhogen. Na de inval van Rusland in Oekraïne verlaagde Morgan Stanley het advies voor de bankensector naar Neutraal, ondanks dat de sector "fundamenteel in goede conditie" was. Op dit moment zijn de winstvooruitzichten voor banken één van de beste in de markt, volgens Morgan Stanley. En als de geopolitieke spanningen in de komende maanden ook nog eens zouden afnemen, is dat extra gunstig voor de sector, betogen de analisten. Bron: ABM Financial News

