Rosneft boekt meer winst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Rosneft heeft in de eerste helft van het jaar meer winst geboekt, doordat het bedrijf meer olie verkocht en kosten bespaarde om economische tegenwind op te vangen. De nettowinst van het Russische oliebedrijf steeg op jaarbasis van 5,1 miljard naar 6,0 miljard dollar. De omzet steeg met 27 procent tot 68,4 miljard dollar. Het bedrijf verkocht 5,7 procent meer olie dan een jaar eerder. De schuld daalde juist met 12 procent sinds het begin van het jaar. Negatieve invloeden waren hogere logistieke kosten, transporttarieven en duurdere elektriciteit. Dit werd opgevangen door een betere kostenbeheersing. "De resultaten vormen een solide basis voor de betaling van interimdividenden en een verdere stijging van het dividend over 2022", zei CEO Igor Setsjin. Bron: ABM Financial News

