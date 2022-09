Update: Grote pluk aandelen Acomo verhandeld Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Er is donderdag een pluk van 1,08 miljoen aandelen Acomo verhandeld. Dit meldde persbureau Bloomberg. Het betreft een zogeheten block trade voor een bedrag van 21,8 miljoen euro. De aandelen werden verkocht voor 20,10 euro per stuk. Dat is 1,6 procent meer dan de openingskoers, aldus Bloomberg. Inmiddels noteert het aandeel Acomo op 20,15 euro. Update: om koers Acomo aan te passen. Bron: ABM Financial News

