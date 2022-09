ING leidt hogere AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong nipt hoger, net als de Midkap, op 682,73 punten. Beide indices wonnen ruim een kwart procent. Onder de hoofdfondsen ging ING aan kop met bijna 2 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een adviesverhoging voor ING door Morgan Stanley naar Overwogen. Just Eat Takeaway noteerde onderaan met een verlies van een half procent. In de AMX won ABN AMRO anderhalf procent. JDE Peet's was de dissonant met een koersverlies van 3 procent op 29,58 euro. JPMorgan Research zette het aandeel op de verkooplijst met een koersdoel van 29,00 euro. In de AScX won CM.com anderhalf procent. Pharming daalde ruim 2 procent. Bron: ABM Financial News

