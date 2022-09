Beursblik: JPMorgan zet JDE Peet's op Onderwogen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Research heeft het advies voor JDE Peet's verlaagd van Neutraal naar Onderwogen en het koersdoel van 35,00 naar 29,00 euro, uit vrees voor dalende volumes en mogelijke verkoopdruk van aandelen die boven de markt hangen. In het rapport over voedingsmiddelenproducenten merken de analisten op dat de vraag robuust blijft, ondanks dat de prijzen op de hoogste niveaus in decennia liggen. De analisten verwachten evenwel dat JDE Peet’s in de komende kwartalen lagere volumes zal melden, als gevolg van onder meer afnemend marktaandeel in Europa, wat slechts deels door hogere prijzen kan worden gecompenseerd. In het algemeen stappen meer mensen in Europa over naar huismerken nu de premium-merken steeds duurder zijn worden. Koffiebedrijf JDE Peet's is hier relatief gevoelig voor, aldus JPMorgan. Dit betekent mogelijk dat het bedrijf zal moeten investeren in reclame om het verlies van marktaandeel te beperken. Hierdoor zal de EBIT-marge minder sterk kunnen opveren, hoewel de inkoopkosten op jaarbasis minder snel stijgen. De groeiverwachtingen voor dit jaar en volgend jaar worden verlaagd en de schattingen voor de winst per aandeel in 2022 gaan met 3 procent omlaag en die voor 2023 met 6 procent. De winsttaxaties van de zakenbank voor 2022 liggen nu 3 procent onder de analistenconsensus. Na de halfjaarcijfers steeg de koers van JDE Peet's, omdat sterke prijsverhogingen de hogere inkoopprijzen beter dan verwacht hadden opgevangen. Nu het aandeel JDE Peet's weer rond het niveau van de beursgang staat, kunnen zorgen weer de kop opsteken dat Mondelez zijn resterende belang verder zal afbouwen, wat voor verkoopdruk op de koers kan zorgen, aldus de analisten. Het aandeel JDE Peet’s daalde woensdag 1,2 procent naar 30,58 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.