Sawan opvolger CEO Ben van Beurden bij Shell

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Wael Sawan is de opvolger van Ben van Beurden als CEO van Shell. Dit maakte de energiereus donderdag bekend. Dat Van Beurden zou vertrekken, werd begin deze maand al in de media gemeld. Sawan volgt Van Beurden op per 1 januari 2023. Die laatste blijft nog wel tot 30 juni aan als adviseur. Sawan is nu topman van de divisie Integrated gas, Renewables en Energy Solutions bij Shell. In de media werd hij al getipt als grootste kanshebber. Ook Huibert Vigeveno, topman van de raffinageactiviteiten en Downstream, CFO Sinead Gorman en Zoe Yujnovich, die de divisie Upstream leidt, werden in de media genoemd als potentiële opvolgers van Van Beurden. Bron: ABM Financial News

