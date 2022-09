Neutrale opening AEX voorzien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong 0,1 procent lager. Woensdag gaf de AEX nog een half procent prijs op 680,86 punten, na een verlies van krap twee procent een dag eerder. Na een aantal flink positieve handelsdagen op de mondiale aandelenmarkten werd het sentiment dinsdagmiddag geknakt door teleurstellende Amerikaanse inflatiecijfers. In aanloop naar deze inflatiecijfers hoopte nog een minderheid van de beleggers op een renteverhoging met 50 basispunten bij het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week woensdag, in plaats van 75. Inmiddels is de consensus opgeschoven naar minimaal 75 basispunten, waarbij volgens de CME FedWatch Tool nu 30 procent van de beleggers rekening houdt met een renteverhoging van zelfs één procentpunt. Sterk verkrappende centrale banken gooien zand in het raderwerk van de economie, waardoor de vraag wordt gedrukt en de inflatie zou moeten dalen. De bekende Amerikaanse techbelegger Cathie Wood uitte felle kritiek op het rentebeleid van de Federal Reserve, en zij kreeg op twitter bijval van onder meer Tesla topman Elon Musk en obligatiespecialist Jeffrey Grundlach. Zij beschouwen de huidige inflatie als tijdelijk en waarschuwen juist voor deflatie als gevolg van de scherpe renteverhogingen. Musk wees op Twitter ook op de huidige daling van de grondstoffenprijzen. Wood waarschuwt al sinds vorig jaar voor deflatie vanuit onder meer de overtuiging dat disruptieve innovatie de prijs van goederen zal drukken en dat kunstmatige intelligentie de productiekosten zal helpen verlagen. Ze benadrukte dinsdag dat een aantal voorlopende indicatoren nu wijzen op deflatie in plaats van op inflatie. Op Wall Street koerste hoofdgraadmeter S&P 500 woensdag met 0,3 procent nipt hoger, na de inflatie-mokerslag die dinsdag werd uitgedeeld. "Eendaagse evenementen zijn moeilijk te extrapoleren", zei analist Jeff deGraaf van Renaissance Macro Research. "Het is één van die extreme gebeurtenissen die geen gevolg heeft en dat is meestal goed nieuws, niet slecht." "Inflatie is echt een donkere wolk boven aandelen, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat beleggers zich realiseren dat het niet gaat om goed en slecht op de markten, maar om beter en slechter" [...] en het lijkt erop dat inflatievooruitzichten beter worden." In Azië is het beeld op de aandelenmarkten vanochtend wisselend, zonder echte uitschieters. De future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag in New York 1,3 procent hoger naar 88,48 dollar, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen. Vanochtend noteert de future in Azië vlak. Beleggers hebben vandaag op het macro-economische vlak een interessante agenda. Vanochtend wordt onder meer de Franse inflatie in augustus vrijgegeven, terwijl vanmiddag in Amerika onder meer de industriële productie, de detailhandelsverkopen, de wekelijkse steunaanvragen en de Empire State index geagendeerd staan. Bedrijfsnieuws Het aandeel Alfen wordt opgenomen in de Stoxx Europe 600 index. De opname geldt per 19 september aanstaande. CSC kreeg van een toezichthouder in Ierland toestemming over de overname van Intertrust. Inmiddels hebben 9 van de 13 toezichthouders groen licht gegeven voor de overname. JPMorgan Research heeft het aandeel JDE Peet’s op de verkooplijst gezet met een koersdoel van 29,00 euro. Verder ziet handelaar Bert van der Pol van Today’s Group ING mogelijk in beweging komen. De handelaar wees op een adviesverhoging voor ING door Morgan Stanley naar Overwogen.



Slotstanden Wall Street De S&P 500 index steeg woensdag 0,3 procent tot 3.946,03 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 31.134,96 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 11.719,68 punten. Bron: ABM Financial News

