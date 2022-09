Alfen in Stoxx Europe 600 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Alfen wordt opgenomen in de Stoxx Europe 600 index. Dit maakte het bedrijf donderdagochtend bekend. De opname geldt per 19 september aanstaande. De opname zal volgens Alfen een positief effect hebben op de zichtbaarheid en de liquiditeit van het eigen aandeel. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.