Werkloosheid neemt opnieuw toe Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De werkloosheid in Nederland is in augustus verder gestegen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal werklozen nam in augustus 2022 verder toe tot 378.000. Dat is 3,8 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder was dit 3,6 procent. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werklozen met 18.000 per maand. Meer mensen gingen volgens het CBS op zoek naar werk, maar vonden geen baan. Ook het baanverlies nam toe. De toename van de werkloosheid leidde niet tot meer WW-uitkeringen. UWV registreerde eind augustus 152.000 lopende WW-uitkeringen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.