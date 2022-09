Wall Street licht hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag licht hoger gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,3 procent tot 3.946,03 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 31.134,96 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 11.719,68 punten.

De Amerikaanse aandelenmarkten herstelden woensdag bescheiden, nadat de sterker dan verwachte inflatiedata een dag eerder een enorme uitverkoop veroorzaakten.

"Ik denk niet dat de tegenvallende inflatiedata deze extreme reactie rechtvaardigt", zei marktanalist Peter Andersen van Andersen Capital Management. "Als je naar dergelijke cijfers kijkt, als het geen consistente rechte lijn of verbetering is, denk ik niet dat dit betekent dat we geen vooruitgang boeken", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd woensdag in de VS bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 1,2 procent. De marktindex daalde van 258,1 naar 255,0.

De producentenprijzen in de Verenigde Staten zijn in augustus gedaald, maar minder sterk dan in juli. De prijzen daalden op maandbasis met 0,1 procent, na een afname van 0,4 procent een maand eerder.

De euro/dollar noteerde op 0,9971. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 0,9990 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 0,9970 op de borden.



De oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,3 procent, ofwel 1,17 dollar, hoger op 88,48 dollar op de New York Mercantile Exchange, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS zeven publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de detailhandelsverkopen, de importprijzen, de wekelijkse steunaanvragen, de Empire State index en de Philly Fed index, gevolgd door industriële productiedata en de bedrijfsvoorraden.

Bedrijfsnieuws

Google heeft in Brussel het deksel op de neus gekregen. In een poging de grootste mededingingsboete in Europa te ontlopen, verloor Google op de meeste punten in een Luxemburgse rechtbank. De rechter kon zich grotendeels vinden in het besluit van de Europese toezichthouder om Google een boete op te leggen van 4,3 miljard euro wegens het misbruik maken van de dominante marktpositie van het besturingssysteem Android. Wel werd de boete met 5 procent verlaagd naar 4,1 miljard euro. Moederbedrijf Alphabet sloot vrijwel vlak.

Philip Morris verhoogde het kwartaaldividend met 1,6 procent naar 1,27 dollar per aandeel. Het aandeel verloor circa 0,8 procent.

Landbouwbedrijf Corteva is van plan om wereldwijd 5 procent van zijn personeelsbestand te ontslaan. als onderdeel van het bredere herstructureringsplan van de fabrikant van zaden en persticiden. Het aandeel noteerde ongeveer 1,0 procent hoger.