Olieprijs hoger gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen. Steun kwam er van berichten van persbureau Bloomberg dat de regering Biden overweegt om zijn reserves aan te vullen wanneer de prijs van de ruwe olie onder 80 dollar per vat zakt. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets merkte op dat de rally waarschijnlijk beperkt zal worden door zorgen over de vraag en het nul-COVID-beleid van China. Uit de EIA-data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 9 september zijn gestegen met 2,4 miljoen vaten tot 429,6 miljoen stuks. De benzinevoorraden daalden met 1,8 miljoen vaten tot 213,0 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel stegen met 4,2 miljoen vaten tot 116,0 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen kwam uit op 91,5 procent. Dat was 90,9 procent een week eerder. De olieprijs kwam eerder onder druk te staan nadat het IEA in zijn maandelijkse rapport zei dat het de wereldwijde voorraden ziet stijgen, deels als gevolg van de "veerkrachtige" Russische productie, terwijl groei van de wereldwijde vraag onder druk staat vanwege de hogere brandstofprijzen, stijgende rentetarieven en andere factoren. "Verslechterende economische omstandigheden en terugkerende coronaviruslockdowns in China blijven drukken op het marktsentiment. Tegelijkertijd komt er meer olie op de markt", zei de organisatie. De oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,3 procent, ofwel 1,17 dollar, hoger op 88,48 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

